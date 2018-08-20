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20 Ağustos 2018 14:09

Monoray sistem ile 4 dakikada kurban kesimi

Kurban Bayramı Arefesi’nde Bayrampaşa’da Monoray sistem ile kurban kesim tatbikatı gerçekleştirildi.

Monoray sistem ile 4 dakikada kurban kesimi

20 Ağustos 2018 14:09

Monoray sistemle el değmeden 4 dakika içerisinde kurbanlık hayvan, parçalara bölünerek hak sahiplerine teslim edilecek.


Kurban Bayramı Arefesi’nde, Bayrampaşa Belediyesi, Monoray sistem ile kurban kesim tatbikatı gerçekleştirdi. El değmeden gerçekleşen ve makinelerin kullanıldığı kurban kesimi dualarla gerçekleşti. Duaların ardından kesilen kurbanlık hayvan, monoray sistemle 4 dakikada büyük parçalara ayrıldı.


Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Sırakaya, monoray sistem ile kesimin daha kolay ve hijyenik olduğunu söyledi.



4 dakikada kesim gerçekleşiyor


Kurban kesim merkezinde monoray sistemi tanıtan Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Sırakaya, "Gördüğünüz gibi kurban kesim alanında hayvanlarımız kesilecek noktaya en sağlıklı, en hijyenik şekilde taşınıp, 4 tane perona alındıktan sonra 4 ile 6 dakika arasında değişen süre zarfında ilk önce kesilip, hayvanın kanının akıtılması, daha sonra derisinin yüzülmesi, iç organlarının alınıp, 4 parçaya ayırmak suretiyle vatandaşımıza teslim edilmesinden ibaret bir süreçtir” dedi.




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