Moody’s, Nurolbank’a ilk kez not verdi

Global uzun vadeli ihraçı notunu B3 olarak belirledi. Moody’s, Nurolbank’ın Ulusal Ölçek notunu Ba2.tr/TR-4, karşı taraf risk notunu ise Baa3.tr/TR-3 olarak belirledi ve bu iki notu da olası bir artırım için izlemeye aldı.

Nurol Yatırım Bankası, Moody’s derecelendirme kuruluşundan ilk notunu aldı. Nurol Yatırım Bankası’nın global uzun vadeli ihraççı notu B3 olarak, ulusal ölçek notu Ba2.tr/TR-4 olarak belirlendi. Moody’s ayrıca, bu notların olası bir artırımı için izlemeye aldığını açıkladı.

Diğer Türk bankalarının aksine Moody’s tarafından pozitif izlemede oldukların belirten Nurol Yatırım Bankası CEO’su Özgür Altuntaş; “Nurol Yatırım Bankası, Türk Bankacılık sektöründe Moody’s tarafından notlandırması yapılıp bu not kamuoyuna açıklanan 18’inci banka oldu. Notlandırma açıklayan, TSKB A.S. den sonra ikinci yatırım bankası olan Nurol Yatırım Bankası, HSBC, Halkbank ve Sekerbank ile aynı notu paylaştı" dedi.