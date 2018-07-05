Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 14:14

Morhipo.com’dan gençlere özel yeni marka

Morhipo.

Morhipo.com’dan gençlere özel yeni marka

05 Temmuz 2018 14:14

com, kendi özel markalarına gençlere yönelik, özgün stillere ilham veren Pİ markasını eklediğini açıkladı.



com, kendi özel markalarına gençlere yönelik, özgün stillere ilham veren Pİ markasını eklediğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada; basic parçaların ve oversize kalıpların ön planda olduğu koleksiyon, ’doğru kombin’ endişesinin, ’doğru yerde uygun giyinme’ kalıplarının dışına çıkarak moda dünyasında bambaşka bir oyun alanı oluşturacak.



Pİ markasının moda dünyasına iddialı bir giriş yaptığını vurgulayan com Genel Müdürü Şule Kuban, "Minimal ürünlere sahip bu koleksiyon, giyenin kimliğine hizmet ediyor, kendini ifade etme fırsatı tanıyor ve kendi kahramanlarını oluşturuyor. Sadece com üzerinden satışa sunulacak Pİ ürünleri, özellikle kendi gündemlerini oluşturan, sanatla, sporla ilgilenen, hayatın her alanında aktif olmayı tercih eden yeni nesil gençlere hitap ediyor. Bu nesil neyin moda olduğundan çok neyin ilham verdiğine odaklanıyor. Biz de bu türlü bir yaşam stilinden ilham alarak markamızı geliştirdik" dedi.



Ayrıca; farklı bir tarza sahip ürünleri içeren koleksiyonda, minimal olmasıyla birlikte yeni trendlere ayak uyduran saten ve organze parçalar da bulunduğu kaydedildi. Siyah, gri ve beyaz renklere bürünen markada, ’be bold’, ’be cool’, ’be brave’ gibi modadaki farklı temaları öne çıkaran sloganlı ürünler bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç