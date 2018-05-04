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04 Mayıs 2018 20:49

Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Mossoro, Sivasspor maçında 37 ve 38.

Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

04 Mayıs 2018 20:49

dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı.


Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir, evinde Sivasspor ile mücadele ederken, turuncu-lacivertlilerde beklenmedik olay yaşandı. Başakşehirli futbolcu Marcio Mossoro, müsabakada 1 dakika ara ile gördüğü sarı kartlarla takımını yalnız bıraktı. Brezilyalı futbolcu, ilk olarak 37. dakikada Saivet’e yaptığı harekette sarı kart ile cezalandırıldı. 38. dakikada Ndinga’ya yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Mossoro’ya yine sarı gösterdi. 34 yaşındaki futbolcu böylece çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.




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