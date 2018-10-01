Mossoro bu sezon ilk kez 11'de

Medipol Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Marcio Mossoro, bu akşam oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte ligde bu sezon ilk defa kendine 11'de şans buldu.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu müsabakada ilk 11'de şans verdiği 35 yaşındaki Marcio Mossoro, 2018-2019 sezonunda ligde ilk kez bir maçta sahaya 11'de çıktı. Tecrübeli orta saha 3. haftadaki Akhisarspor, 4. haftadaki BB Erzurumspor ve son olarak da geçtiğimiz hafta Bursaspor ile deplasmanda oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil edilmişti.