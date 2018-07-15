MotoGP’de Almanya ayağını Marc Marquez kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 9. ayağı Almanya Grand Prix’sinde yaşandı. Yarış Almanya’nın Chemnitz şehrindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti’nde gerçekleştirildi. Yarışı 41.05.019’luk derecesiyle İspanyol pilot Marc Marquez birinci tamamladı. Marquea böylece bu sezon beşinci, kariyerinin ise 40. zaferini elde etti. Movistar Yamaha’dan İtalyan Valentino Rossi ikinci, yine Movistar Yamaha’dan İspanyol Maverick Vinales üçüncülüğü oldu.

Sezonun 10. Grand Prix’si 5 Ağustos’ta koşulacak.

9. yarışından ardından oluşan pilotlar sıralaması şöyle:

1 - Marc Marquez (İspanya): 165 puan

2 - Valentino Rossi (İtalya): 119

3 - Maverick Vinales (İspanya): 109

4 - Andrea Dovizioso (İtalya): 88

5 - Johann Zarco (Fransa): 88