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01 Haziran 2018 12:26

MotoGP’de heyecan İtalya’ya taşınıyor

MotoGP’de sezonun altıncı yarışı İtalya’da gerçekleştirilecek.

MotoGP’de heyecan İtalya’ya taşınıyor

01 Haziran 2018 12:26

Bu kritik yarış öncesi pilotlar klasmanında ilk sırada Red Bull sporcusu Marc Marquez yer alıyor.


MotoGP’de 2018 sezonunun altıncı yarışı bu hafta sonu İtalya’da koşulacak. Toskana’nın kalbi Mugello’da, 5.2 kilometre uzunluğundaki pistte 23 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış öncesi pilotlar klasmanında ilk sırada 95 puan toplayan Marc Marquez yer alıyor. Zirvedeki yerini sağlamlaştıran İspanyol pilotu, 59 puanlı Marc Vinales ve 58 puanlı Johann Zarco takip ediyor. Bu pistte en çok kazanan isim olan Valentino Rossi ise evinde düzenlenecek yarışta yine podyumu hedefliyor. İtalyan pilot genel klasmanda dördüncü sırada yer alıyor. Geçen yıl Mugello’da düzenlenen yarışı İtalyan Andrea Dovizioso kazanmıştı.




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