MotoGP'de şampiyon yine Marc Marquez

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2018 sezonunun şampiyonu Marc Marquez oldu. Sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyonluğunu ilan eden Red Bull sporcusu, MotoGP'de 5, kariyerinin ise 7. zaferine ulaşarak kırılması zor bir rekora imza attı.

MotoGP'de şampiyon Japonya Grand Prix'inde belli oldu. MotoGP'de son yılların en başarılı pilotu Marc Marquez, altıncı sırada başlamasına karşın harika bir performans sergilediği yarışta 42 dakika 36 saniyelik derecesiyle birinci geldi. Bu yarış galibiyetinin ardından İspanyol sporcu, bitime 3 yarış kala sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi.

Andrea Dovizioso'nun bitime iki tur kala motosikletinin kontrolünü kaybederek düştüğü yarışta Marquez'in ardından ikinci Cal Crutchlow, üçüncü ise Alex Rins oldu. MotoGP'de beşinci şampiyonluğunu elde eden 25 yaşındaki İspanyol pilot, bu yarışın tarihinde 5. şampiyonluğa en genç ulaşan isim oldu. Şampiyonluk sayısında Mick Doohan'ı yakalayan Marquez'in önünde, 7 şampiyonlukla Valentino Rossi ve 8 şampiyonluğu bulunan Giocomo Agostini yer alıyor.

MotoGP'de bir sonraki yarış 28 Kasım'da Avustralya'da koşulacak. Malezya'daki yarışın ardından sezon 18 Kasım'da İspanya'da sona erecek.