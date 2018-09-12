Motorlu kara taşıtları ve otomobillerle ilgili 102 bini aşkın haber yapıldı

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, motorlu kara taşıtları ve otomobillerle ilgili 102 bin 337 haber çıkışı tespit edildi.

2016 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla toplam 280 milyar 993 milyon kilometre yol kat edilirken, bu taşıtların yüzde 52,8'inin otomobil olduğu saptandı. Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, motorlu kara taşıtlarının katettiği kilometre üzerine yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2016 yılında taşıtların 280 milyar 993 milyon yol katettiği saptandı. Bu taşıtların da büyük çoğunluğunu yüzde 52,8 ile otomobiller oluştururken, yüzde 21,9'unu kamyonetler, yüzde 13,4'ünü kamyonlar, yüzde 4,4'ünü minibüsler, yüzde 4'ünü motosikletler ve yüzde 3,5'ini de otobüslerin oluşturduğu görüldü.

102 bin 337 haber çıkışı tespit edildi

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında, motorlu kara taşıtları ve otomobillerle ilgili 102 bin 337 haber çıkışı tespit edildi. Yazılı basına yansıyan haber başlıkları incelendiğinde en çok kaza haberlerinin yansıma bulduğu görüldü.

Taşıtların bir yılda yaptığı ortalama kilometrelere bakıldığında da, 2016 yılında kamyonların 45 bin 735 km ile ilk sıraya yerleştiği görüldü. Kamyonları ise; 44 bin 491 km ile otobüs, 26 bin 396 km ile minibüs, 17 bin 845 km ile kamyonet, 13 bin 117 km ile otomobil ve 3 bin 766 km ile de motosikletlerin takip ettiği anlaşıldı. 2016 yılındaki trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıt sayısı da 2015 yılına oranla yüzde 5,6 artış gösterirken, toplam taşıt/km'nin yüzde 11,9 arttığı gözlendi. En çok artış gösteren taşıt sayısı da otomobil olurken bu artışın yüzde 6,9 oranında olduğu saptandı. Taşıt-km olarak incelediğinde ise en çok artışın yine otomobilde yaşandığı tespit edildi.