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19 Eylül 2017 15:02

Motorola yeni modlarını tanıttı

Motorola geçen yıl tanıttığı ve akıllı telefon pazarında farklı özellikleri ile ilgi çeken telefonun yeni Modlarını düzenlediği toplantıyla duyurdu.

Motorola yeni modlarını tanıttı

19 Eylül 2017 15:02


Motorola geçtiğimiz yıl tanıttığı ve akıllı telefon pazarında farklı özellikleriyle dikkat çeken Moto Z telefonu için yeni modlar hazırladığını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni modlar; oyun modu, 360 kamera modu gibi farklı özelliklere sahip olacak.



"Başarılı sonuçlarla büyümeye devam edeceğiz"


Tanıtımda akıllı telefon pazarında emin adımlarla ilerlediklerini belirten Lenovo Türkiye Akıllı Telefon Birimi Ülke Lideri Anton Obzhelian, "Akıllı telefon kategorisinde başarılı adımlarla ilerlemeye ve sektöre yön veren ürünlerimizle tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. 2017’nin ilk yarıyıl IDC sonuçlarına baktığımızda 2016 senesinin aynı dönemine oranla pazar payımızı yüzde 144 oranında arttırdık. GFK sonuçlarına baktığımızda ise açık pazarda 3’üncülüğümüzü devam ettiriyoruz. Kategoriye öncülük eden ve farklı segmentlere hitap eden ürünlerimizle beraber önümüzdeki dönemde de başarılı sonuçlar elde etmeye devam edeceğiz" dedi.




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