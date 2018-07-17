Motoruna kuş çarpan Çorlu semalarında tur atıyor

Uçakta teknik arıza meydana gelirken, Çorlu semalarında uçak tur atıyor. Atatürk Havalimanı’nda ise itfaiye uçağın inmesi için tedbir aldı.
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Abuja seferini yapan TK 623 sefer sayılı uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra motoruna kuş çarpması sonucu arıza meydana geldi. Boeing 737 tipi uçak havada tur atarak yakıt azaltmaya başladı. Olayın ardından rotasını Çorlu Havalimanı’na çeviren uçak, Çorlu hava sahasında tur atarak yeterli iniş ağırlığına ulaşmak için yakıt harcıyor. Uçak yeterli iniş ağırlığına ulaşmasının ardından Atatürk Havalimanı’na inecek. Uçağın havada tur atması radar ekranında görüntülendi.