Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 21:57

Motoruna kuş çarpan Çorlu semalarında tur atıyor

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Abuja seferini yapan uçağın motoruna kuş çarptı.

Motoruna kuş çarpan Çorlu semalarında tur atıyor

17 Temmuz 2018 21:57

Uçakta teknik arıza meydana gelirken, Çorlu semalarında uçak tur atıyor. Atatürk Havalimanı’nda ise itfaiye uçağın inmesi için tedbir aldı.


Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Abuja seferini yapan TK 623 sefer sayılı uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra motoruna kuş çarpması sonucu arıza meydana geldi. Boeing 737 tipi uçak havada tur atarak yakıt azaltmaya başladı. Olayın ardından rotasını Çorlu Havalimanı’na çeviren uçak, Çorlu hava sahasında tur atarak yeterli iniş ağırlığına ulaşmak için yakıt harcıyor. Uçak yeterli iniş ağırlığına ulaşmasının ardından Atatürk Havalimanı’na inecek. Uçağın havada tur atması radar ekranında görüntülendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
  • Çarşamba
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç