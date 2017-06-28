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28 Haziran 2017 15:02

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Bayram tatili dönüşü motosikletiyle çelik bariyerlere çarparak hayatını kaybeden iş adamı Atıf Cem Altan (52) son yolculuğuna uğurlandı.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

28 Haziran 2017 15:02


Bayram Tatili nedeniyle Bodrum’a giden iş adamı Atıf Cem Altan (52) tatil sonrası İstanbul’a dönmek için motosikletiyle yola çıkmış ve geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çelik bariyerlere çarparak hayatını kaybeden iş adamı için Kadıköy Suadiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene iş adamının eşi Tuğyan Altan ve babası Sebahattin Altan başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Altan’ın ailesi taziyeleri kabul ederken iş adamının sevenleri de tabutu başında dua etti. Tören boyunca iş adamı Altan’ın eşi Tuğyan Altan’ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.


İş adamının babası Sebahattin Altan gençlere çok hızlı araç kullanmamaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, “Benim gençlere tavsiyem onlara zarar verecek konularda çok bilinçli davranmalılar. Fazla surat her zaman zarar veriyor. Oğlumun bir sürü arabası vardı sürat hastasıydı” dedi.


İş adamının naaşı alınan helalliğin ve kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Tuzla Şifa Mahallesinde bulunan aile mezarlığına götürüldü.




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