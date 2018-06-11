Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İddiaya göre, Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde akşam saat 17.00 sıralarında Dolapdere’den Şişli istikametine seyir halinde olan 34 BGY 209 plakalı otomobil, trafik lambalarında yanan kırmızı ışıkla durdu. Aynı istikamette ilerlemekte olan 34 TP 8176 plakalı motosiklet, hızını alamayarak ışıklarda bekleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yola savrulan sürücünün yardımına koşarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Meydana gelen trafik kazasını haber alarak olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün babası sinir krizi geçirdi. Oğlunun yerde yattığını gören babayı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Oğlunun acı çektiğini gören babanın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, motosiklet sürücüsünün kaza esnasında kask taktığı ve bu nedenle olası bir ciddi yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.