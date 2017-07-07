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07 Temmuz 2017 15:25

“Motosiklet satışları araç satışlarını katlayacak”

Trafik sorununun motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla çözülebileceği bu nedenle motosiklet satışlarının iki yıl içerisinde araç satışlarını üçe katlayacağı belirtildi.

“Motosiklet satışları araç satışlarını katlayacak”

07 Temmuz 2017 15:25


Motoist Motorlu Araçlar’ın sahibi Eyüp Alperen Cerrah, motosiklet satışlarının araç satışlarını katlayacağını söyledi. Cerrah, “Önümüzdeki iki yıl içinde motosiklet satışının araç satışının üç katına çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.


“Motosiklet satışları her geçen gün artmaktadır”


Trafik sorununun motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla çözülebileceğini kaydeden Cerrah, “Dünyada ve ülkemizdeki en büyük sorun trafik ve zaman sorunudur. Bunun için motorsiklet en büyük çözüm ve rahatlıktır. Ülkemizde artık mototaksiler bile yürürlüğe girdi, hayatın içinde olmazsa olmaz konuma geldi. Motosiklet satışları her geçen gün artmaktadır. Önümüzdeki iki yıl içinde motosiklet satışının araç satışının üç katına çıkacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.


Dünyanın en büyük motor üreticilerinin en yeni modellerinin Türkiye’de lansmanını yaptığını söyleyen Cerrah, “17 yıldır bu sektörde işimizi severek yapıyoruz. İstanbul ve Trabzon’daki yerlerimizde Motoist olarak her yıl bin 500’den fazla motosiklet satışı gerçekleştiriyoruz. Ortaköy, Abbasağa ve Trabzon olmak üzere 3 yerde motosiklet ve marine gruplarında hizmet vermekteyiz. Bir çok motosiklet markalarında satış ve servis hizmeti vermekteyiz” şeklinde konuştu. Cerrah, motosiklet sürücülerine “Tüm korumalı kıyafetlerinizi giyip bakımlarını zamanında yapılmış motorlara binmelisiniz” tavsiyesinde de bulundu.




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