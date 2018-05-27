Motosiklet tutkunlarından Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrine ziyaret

29 Mayıs İstanbul’un fethinin 565’inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüp Sultan Meydanı’nda toplanan Osmanlı Motorcular Kulübü ve İki Teker Kardeşliği Motorcular Kulübü üyesi yaklaşık 150 motosiklet tutkunu, fethin 565’inci yılını kutlamak için Edirnekapı Şehitliği’ne kadar motosiklet korteji düzenledi. Şehitlikte şehitlerin ruhuna dua eden motosiklet tutkunları, daha sonra Fatih Camii bahçesindeki Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Burada Fatih Sultan Mehmet Han’ın ruhuna Kur’an-ı Kerim okuyan motorcular, dua ettikten sonra buradan ayrıldı.

“İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bize hediye edilmiştir”

Motosiklet korteji yaparak İstanbul’un fethinin 565’incı yıl dönümünü kutladıklarını belirten Muhammet Asar, “İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabri başına geldik. Fethin 565’inci yıl dönümünü kutluyoruz. İstanbul İslam’ın, sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin şehri olarak Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bizlere hediye edilmiştir. Kendisine dua etmek için kabri başına geldik” diye konuştu.

Motorcu Kenan Doğan ise, “Böyle önemli bir günde biz motosikletçiler olarak üzerimize düşen bu görevi yerine getirdik. İstanbul’un fethinin 565’inci yılını kutladık. Her sene tekrardan bu etkinliği düzenleyeceğiz" dedi.