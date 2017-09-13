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13 Eylül 2017 09:34

Motosikletli çocuk sürücü ölüme meydan okudu, arkadaşı arkasında dans etti

Kasksız motosiklet kullanan çocuk yaştaki sürücü ile arkasında oturan şahsın kornalar eşliğinde dans ederek yolculuk etmeleri görenleri hayrete düşürdü.

Motosikletli çocuk sürücü ölüme meydan okudu, arkadaşı arkasında dans etti

13 Eylül 2017 09:34

O anlar ise seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.


E-5 Yenibosna mevkiinde çekilen görüntüler olaya şahit olanların büyük tepkisine neden oldu. Küçük yaşta kasksız bir şekilde motosiklet kullanan çocuk ve arkasında oturan şahsın korna eşliğinde dans ederek kendilerini ve trafiği tehlikeye attığı o anlar yoldan geçen başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 12-13 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük çocuk kasksız bir şekilde motosiklet kullanıyor. Zaman zaman direksiyonu tek elle tutan küçük çocuk ve arkasında oturan şahıs olayı daha da abartıp korna eşliğinde dans ediyor. Kendisini görüntüleyen sürücünün "Yaptığınız tehlikeli değil mi" sorusuna gülerek cevap veren iki kafadar el sallayarak trafikte gözden kayboluyor.




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