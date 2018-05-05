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05 Mayıs 2018 15:50

Motosikletli maganda dehşet saçtı

Pendik’te motosikletinin ön tekerini kaldırarak gitmek istediği sırada kontrolünü kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı.

Motosikletli maganda dehşet saçtı

05 Mayıs 2018 15:50

Kaldırımdaki bebek arabasına ve vatandaşlara çarparak ilerleyen motosikletlinin dehşet saçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü yolda ilerlerken motosikletin önünü kaldırıp tek teker gitmek istedi. Vatandaşların ve araç trafiğinin yoğun olduğu yolda tek teker ilerleyen sürücü motosikletin kontrolünü kaybedince olanlar oldu. Motosikletli maganda kontrolden çıkan motosikleti durduramayarak vatandaşların arasına daldı. Motosikletlinin arkasında ki arkadaşıyla birlikte kazada 5 kişi yarlandı.



Vatandaşların arasına dalan sürücü önce çocuğa çarptı


Kontrolden çıktıktan sonra hızlı bir şekilde kaldırımda bulunan vatandaşlara yönelen motosiklet ilk önce annesinin elinden tutarak yürüyen çocuğa çarptı. Çocuğun havalanarak kaldırımda bulunan işyerinin önüne düştü. Kızının yaralandığını gören anne gördükleri karşısında şoka uğrarken, kızını kucağına alarak ağlamaya başladı.



Motosikletlinin ilk önce bir adama çarpması adeta bebeğin hayatını kurtardı


Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırımda dehşet saçarak ilerledi. İlk önce bir çocuğa çarpan ve ardından ilerlemeye devam eden motosiklet 5 kişi yaralanmasına neden oldu. Yaşanan bu anlarda ise bebek arabasına doğru ilerleyen motosikletlinin bir vatandaşa çarpması adeta faciayı önledi. Motosikletlinin çarptığı bebek ve annesi kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı.



Yaşanan dehşet anları kamerada


Pendik’te kontrolden çıkan motosikletlinin kaldırımda bulunan vatandaşların arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, motosikletlinin önünü kaldırmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak vatandaşların arasına dalarak çocuğa çarpması ve arkasında oturan arkadaşının düşerek sürüklendiği, ardından kaldırımda bir vatandaşa çarpıp, bebek arabası ve annesine çarparak durduğu görülüyor.




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