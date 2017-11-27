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27 Kasım 2017 11:13

Mr. No’dan yeni sandviç

Mr.

Mr. No’dan yeni sandviç

27 Kasım 2017 11:13

No, yeni çeşitlerini tüketiciye sundu.


Türkiye’de sandviç sektöründe önemli bir konumda bulunan No, tavuk fümeli kaşarlı, ton balıklı ve kaşar peynirli olmak üzere yeni ürünlerini tüketicilere sundu. Yapılan açıklamada, Dardanel uzmanlığı ile titiz bir şekilde, hiçbir koruyucu ve katkı maddesi içermeyen özel No ekmeği ile hazırlanan sandviçler, 3 farklı çeşidi ile raflarda yerini aldı.


Tavuk fümeli kaşarlı, ton balıklı ve kurutulmuş domates ve labne ile hazırlanan kaşar peynirli sandviçler 135 gramlık paketlerde tüketicilere sunuluyor.




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