MS hastası gencin hikayesi filmleri aratmıyor

Multiple skleroz (MS) hastası olan ve kollarını kullanamayan Serdar Erol'un aşk hikayesi adeta filmlere taş çıkarttı. Eşinden 15 yıl önce boşanan Erol, beyin kanaması geçiren eski eşi Sevgi Yılmaz ile yeniden nikah masasına oturdu. Evinden güçlükle çıktığı için Serdar Erol ve eşi Sevgi Yılmaz'ın nikahı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından evlerinden kıyılırken, Başkan Kılıç gence iş ve tatil sözü verdi.

1995 yılında MS hastalığına yakalanan Serdar Erol ile Sevgi Yılmaz çifti bir süre sonra boşandı. Çocukları da olan çift uzun süre ayrı kaldı. Bu sırada Sevgi Yılmaz da beyin kanaması geçirdi. Erol ve Yılmaz'ın geçirdiği zor günlerde çocukları da tekrar birleşmeleri için mücadele verdi. Sonunda aşk galip geldi ve MS hastası Serdar Erol ve Sevgi Yılmaz tekrar evlenme kararı aldı. Erol'un evden çıkması güç olduğu için çift nikah kıyılması için Maltepe Belediyesine başvurdu. Film gibi aşk hikayesini duyan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, nikahın evde kıyılması için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrası çiftin nikahları Maltepe Belediye Başkanı Kılıç tarafından evlerinde kıyıldı. Alican isimli 22 yaşında çocukları olan çift, 15 yıl sonra tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Yıllar sonra gelinliğini giyen Sevgi Yılmaz'ın ve MS hastası Serdar Erol'un mutlulukları yüzlerine yansırken,ç iftin nikahını kıyan Başkan Kılıç imzalar atıldıktan sonra evlilik cüzdanını Sevgi Yılmaz'a verdi. Nazım Hikmet'in şiir kitabı ile hediyelerini takdim eden Kılıç, çifte bir de sürpriz yaparak Kuşadası'nda balayına gönderdi ve belediyede işe başlama müjdesi verdi.

Yaşadıkları sıkıntılı süreci anlatan Serdar Erol, ”Daha önce evlendik, bir boşanmamız oldu. 15 sene geçti aradan. Tekrar bazı olaylar, çocuğumuzun da etkisi ile bir araya gelmeye karar verdik. İnşallah bundan sonra birlikte götürürüz” dedi.

Eşinin beyin kanaması geçirdiğini ve kendisinin de MS hastası olduğunu ifade eden Erol, “İşte yoldaş olacağız birbirimize, o bana arkadaş ben ona arkadaş bundan sonra. Sırtımızı dayayacağız birbirimize, böyle yürümeye çalışacağız. Hayatta ayakta durmak için ihtiyaç var birine” diye konuştu.

MS hastalığına 1995 yılında yakalandığını ve tedavi olduktan sonra 8 yıl boyunca iyi olduğunu ancak tekrar hastalığın ortaya çıktığını dile getiren Erol, “2000 yılında tekrar hastalığın belirtileri başladı. Sonra seyir halinde ataklar ortaya çıktı. Bir sene önce biraz daha iyiydim ama şimdi kolumu kullanamıyorum. ATV aracım vardı şimdi onu kullanamıyorum. Onu artık birine hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eşinden ayrıldıktan bir süre sonra beyin kanaması geçirdiğini anlatan Sevgi Yılmaz, “İlk defa evleniyormuş gibi heyecanlıyım. Bu süreçte Serdar'ın MS rahatsızlığı, boşanmamız, sonra benim beyin kanaması geçirmem. Bu süreçte çok şey yaşadık. Tabii bu yaşadıklarımızın sıkıntısını başta oğlumuz olmak üzere hep beraber çektik. Herkesi incittik. Tabi baktık olacak gibi değil, birbirimizi en iyi birbirimiz anlıyoruz. En iyi destek de birbirimizden alacağız” dedi.

Nikahın ardından duygularını aktaran Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Gerçekten çok önemli bir nikah töreniydi. Gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Benim için bu nikah çok çok anlamlı. Bizim Maltepe Belediyesinde kullandığımız ve Maltepe'de yaygınlaştırdığımız koşullar ne olursa olsun daima sevgi kazanacağın en belirgin örneğini bugün Maltepe'de yaşıyoruz. Bu güzel mutluluğa karar verdiğiniz için her ikinizi de ayrı ayrı yürekten tebrik ediyor,kutluyorum. Koşullar ne olursa olsun biz sizin her zaman yanınızda yer alacağız” şeklinde konuştu.