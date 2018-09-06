MTM, Ağustos ayının ekonomi başlıkları açıkladı

MTM, her ay gerçekleştirdiği ekonomi gündemi raporu belli oldu. Ayın ilk yarısında Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalardaki hareketliliğe karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Kredi kanallarının açık tutulmaya devam edeceğini belirten Bakanlık, kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımının dikkate alınmayacağını ve kredi kapama talebi yapılmayacağını duyurdu.

Rapora göre, ekonomi gündeminde dolar en çok konuşulan konu başlığı olurken, ihracat, vergi ve istihdam gibi başlıklar da medyada yer alan diğer önemli başlıklar arasındaydı. Bu yıl dolar karşısında yüzde 38 civarında değer kaybeden Türk lirasının ise 82 bin 245 haberle konuşulduğu belirlendi.

Dolar kuru, Ağustos ayında en çok takip edilen haber başlıklarından oldu. Kura ilişkin en son açıklama, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, "Terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle yapamadıklarını döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Döviz kuru ne olacak diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer yahu" dedi. Dolar kuru, Ağustos ayında 357 bin 523 haberle medyada en çok yer alan ekonomi başlığı oldu.

Ağustos ayında vergi haberlerinde artış olduğu görüldü

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında 31 Temmuz’da sona eren başvuru süresi, vatandaşların yoğun talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 27 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi, su parası, öğrenim kredisi gibi borçları olanların ödemeleri yapılandırdı. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre mevduat hesabıyla ilgili önemli bir vergi düzenlemesi yapıldı.

Türk lirası mevduat hesabında vergi oranının düşürülmesini, döviz mevduatında vergi oranlarının arttırılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. TL vadeli mevduatlar için vergi oranı düşürülürken, döviz vadeli mevduatlarda artırıldı. Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergi ve stopaj oranlarında 3 ay sonra yeniden eski oranların kullanılacağı öğrenildi. Raporuna göre vergi, geçtiğimiz ayın 112 bin 316 haberle en çok konuşulan ikinci ekonomi konusu oldu.

İhracatın lideri: Otomotiv

Ticaret Bakanlığı verilerine göre dış ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 57.95 azalarak 2 milyar 487 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83.3 oldu. Verilere göre ihracat Ağustos’ta 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ağustos ayında en çok ihraç edilen ’Motorlu kara taşıtları’ faslını (1 milyar 294 milyon dolar), ’Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar’ (1 milyar 187 milyon dolar) ve ’Kazanlar, makinalar’ (1 milyar 166 milyon dolar) ihracatı takip etti. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise en çok ihracat 17 milyar 431 milyon dolar ile ’Motorlu kara taşıtları’ faslından gerçekleştirildi. Ağustos ayında ekonomi medyasında ihracat 107 bin 400 haberin, ithalat ise 52 bin 950 haberin konusuydu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2018 yılı 2’inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı.

Kamu istihdamında erişimin kolaylaştırılması amacıyla elektronik kamu istihdam portalı kurulması da Ağustos ayının dikkat çeken haber konularından biriydi. Elektronik kamu istihdam portalı sayesinde kamuya personel alımında bürokratik işlemlerin azalması bekleniyor. Ayrıca istihdam portalı ile yüksek nitelikli işgücü açığını kapatmak için özel eğitim programlarının da düzenleneceği öğrenildi. Raporuna göre İstihdam konusu, Ağustos ayı ekonomi gündeminde 58 bin 273 haberle yer aldı.

Ağustos ayının zam şampiyonu salça oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos enflasyonu aylık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon da yüzde 15,85’ten yüzde 17,90’a yükselmiş oldu. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 6,6 artarken yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32’yi aştı. Tüketici fiyatları bazında Ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışının yüzde 25,56 ile salçada olduğu belirlendi. Raporuna göre enflasyon, geçtiğimiz ay 53 bin 851 haberin konusu oldu.