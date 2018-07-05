MTM, Haziran ayı ekonomi karnesi açıkladı

MTM, Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada geçen ayın ekonomi başlıklarını belirledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kuru soğanın zam şampiyonu olduğu ortaya çıktı. Sıralamada ikinci sırayı fiyatı yüzde 63,34 artan patates alırken, fiyatı yüzde 57,72 artan havuç üçüncü sırada yer aldı.

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce dolar kurundaki yükseliş, seçimlerden sonra düşüşe geçse de, enflasyonun Haziran ayında beklentilerin üzerinde gelmesiyle doların yeniden yükseldiği görüldü. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dolardaki gelişmelerin küresel bazda olduğuna dikkat çekti.

Dolar kurundaki dalgalanmalar sürüyor

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL’de iyimserlik kısa sürerek seçim öncesindeki seviyelere geri döndü. Dolar kurunda yaşan dalgalanmalar ay boyunca ekonomi gündeminden düşmedi. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody’s Investor Service, yayınladığı raporda güçlü doların; Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya gibi ülkelerin döviz rezervlerinde düşüşe yol açacağını belirtti. Yaşanan gelişmelerle birlikte dolar başlığı altında Haziran ayında medyada 126 bin 290 haber yer aldı.

İhracatta olumlu gelişmeler yaşandı

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, çelik ihracatının büyüme kaydederek yoluna devam ettiğini ve ülkemiz ihracatına çok ciddi katkıda bulunduğuna değindi. Listede ikinci sırada yer alan ihracat ile ilgili medyada 56 bin 711 haberin bulunduğu belirlendi.

Haziran ayında Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. İhracatın, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,3 artışla 14 milyar 306 milyon dolara çıktığı görüldü. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,5 yükselerek 22 milyar 65 milyon dolar oldu. MTM’nin Haziran ayı raporuna göre, ithalat 26 bin 116 haberin konusu oldu.

Vergi, Haziran ayının en çok konuşulan üçüncü konusuydu

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Haziran ayında ekonomi gündemdeki başlıklarından oldu. Vergi borcu affı ile beraber borçların gecikme faizleri ve zamları silineceği öğrenildi. Vergi konusundaki son gelişmelerden biri de alkollü içeceklerde özel tüketim vergisinin yüzde 15,5 oranında artırılması oldu. Vergi başlığı altında ekonomi medyasında ay boyunca 56 bin 465 haber yer aldığı görüldü.

Ekonomideki diğer gelişmeler

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesi ve Cumhur İttifakı’nın da Meclis’te çoğunluğu sağlaması, yerli yatırımcıları harekete geçirdi. Yerli yatırımcının Türk Lirası’na güveni tazelenirken, TL ile ilgili internet medyasında 12 bin 932 haberin yer aldığı tespit edildi.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla, memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisine yapılacak zam oranları da netleşti. Memur ve memur emekli maaşına yüzde 8,65 oranında zam yapılırken, işçi ve BAĞ - KUR emekli maaşına ise yüzde 9,17 oranından zam yapıldığı açıklandı. Enflasyon haberleri Haziran’da toplam 24 bin 212 haberin konusuydu.