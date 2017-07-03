MTM, Haziran ayı magazin gazetecileri için hazırladığı raporu açıkladı

Sanat dünyasının ünlü çiftleri yazın gelmesiyle birlikte düğün sezonunu açtı. Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit dünya evine girerken Mustafa Ceceli-Selin İmer ve Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftlerinin düğün tarihleri belli oldu. Diğer yandan megastar Tarkan, ’10’ isimli albümünü sevenleriyle buluştururken ilk klibini çekti.

Medya Takip Merkezi’nin her ay düzenli hazırladığı, magazin ve sanat dünyasında yaşanan gelişmeleri içeren Haziran ayı raporu açıklandı. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, eşiyle ayrılığının ardından yeni sevgilisiyle gündemden düşmezken çiftin düğün tarihleri de belli oldu. Sevgilisi Selin İmer’in ailesiyle tanışan Ceceli, 10 Temmuz’da nikah masasına oturmayı planladıklarını açıkladı. Mustafa Ceceli, Haziran ayı boyunca 4 bin 707 habere konu olarak listenin zirvesinde yer aldı.

Megastar Tarkan’ın merakla beklenen albümü sevenleriyle buluştu. Tarkan’ın ’10’ adlı albümünde yer alan ’Yolla’ parçasına ilk klibini çekerken yine izlenme rekoru kıran ünlü sanatçı, 4 bin 50 haberle listenin ikinci sırasında yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında cezaevinden tahliye olan Deniz Seki, 3 bin 891 haberle yer aldı. Tahliye sonrası basın toplantısı düzenleyen Seki, albüm öncesi ’Şükür Kavuşturana’ adlı ilk single projesini hayranlarıyla buluşturdu.

Listenin dördüncü sırasında 3 bin 239 haberle yer alan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’yla Eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıkları düğünün hazırlıklarına başladı. Diğer yandan Acun Medya’nın ekibine verdiği iki aylık tatil izni medyada öne çıkan konular arasında oldu.

Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin ilişkilerindeki belirsizlik gündemde yer alırken Boz, Instangram’da paylaştığı bir kareyle ayrılmadıklarını ilan etti. Murat Boz, ay boyunda 2 bin 638 haberle yer alırken Aslı Enver, bin 591 habere konu oldu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 3 yıllık beraberliklerinin ardından Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan düğün ile dünya evine girdi. Birçok ünlünün katıldığı düğün renkli görüntülere sahne olurken çiftin gelinlik ve damatlığının geçtiğimiz yıl evlenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den esinlendiğine yönelik yorumlar basında olduğu kadar sosyal medyada da yer aldı. Fahriye Evcen, bin 591 haberle yer alırken Burak Özçivit, bin 670 habere konu oldu.