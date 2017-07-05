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05 Temmuz 2017 12:39

MTM, Haziran ayında siyasi gelişmelerin medyaya yansıma rakamlarını açıkladı

Medya Takip Merkezi (MTM), Haziran ayında siyasi gelişmelerin medyadaki nabzını tuttu.

MTM, Haziran ayında siyasi gelişmelerin medyaya yansıma rakamlarını açıkladı

05 Temmuz 2017 12:39

Siyasetin Haziran ayı gündeminde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümüne özel hazırlıklar ön plandaydı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Adalet’ yürüyüşü öne çıkan konular arasında yer alırken, dünya gündeminde ise Katar krizi vardı.



MTM’nin hazırladığı medya araştırmasına göre, Haziran ayında Türkiye’nin gündemini belirleyen başlıklar belli oldu. Rapora göre 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü, öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. 15 Temmuz’a özel gündem hazırlıkları planlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclise bombanın ilk atıldığı saat olarak 02.32’de halka hitabını gerçekleştirecek ve TBMM Genel Kurulu toplanacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AKP’ye uyarı


Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisine 2019 seçimleri için hazırlıkların yapılması mesajını verdi. Konuşmasında verilen sözlerin yerine getirilmesi için hiçbir bahane ve engel kalmadığı uyarısı yaptı.



CHP lideri ’Adalet’ için yürüdü


Gündemdeki diğer konu başlığında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara - İstanbul arasındaki ’’Adalet’ yürüyüşü yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne siyasi partiler arasında HDP katılım gösterirken, bazı gazeteci ve yazarlar da eşlik etti.



Dünya gündeminde Katar krizi


Katar krizi, Suudi Arabistan’ın başta olmak üzere diğer altı Arap ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararıyla ortaya çıktı. Bu ülkeler, teröre destek verdiği ve İran’la işbirliği içinde olduğu gerekçesiyle Katar’a ambargo uygulamaya başladı. Ambargonun kaldırılması için ise Katar’a 13 maddelik talep listesi gönderildi. Maddeler arasında Katar’daki Türk askeri üssünün kaldırılması talebi de vardı. Öneriyi reddeden Katar’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek geldi. Erdoğan, "Türkiye’nin asker çekmesini talep etmek, bir defa Türkiye’ye karşı da maalesef saygısızlıktır. Biz herhangi bir ülkeyle savunma işbirliği anlaşmasını yaparken birilerinden izin mi alacağız?" açıklamasında bulundu.



Haziran ayını kapsayan siyaset raporunda FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü), toplamda 167 bin 711 haberle gündemin ilk sırasında yer alırken, 15 Temmuz darbe girişimi 139 bin haberle ikinci, Dünya gündeminin önemli başlıkları arasında yer alan Katar Krizi ise 106 bin 728 haberle üçüncü sırada yer aldı.




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