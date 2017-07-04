MTM, Haziran ayının ekonomi başlıkları açıkladı

Hükümet, vatandaşın yastık altı altınlarını ekonomiye kazandırmak için önemli çalışmalar yaparken, projenin hayata geçmesi için geri sayım başladı.

MTM’nin, Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırma raporunda dolar kuru, ihracat ve vergi başlıkları listenin üst sıralarında yer aldı. Hükümet, ekonominin güçlü şekilde ilerlemesi için çeşitli tedbirler almayı sürdürürken, birlik ve beraberlik çağrısı yapmaya da devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, son iki yıldır zor bir dönemden geçtiğimizi belirterek Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılar, darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle Türkiye ekonomisinin büyük bir direnç gösterdiğini ve yükseliş durumuna geçtiğini kaydetti.

Hazinenin yatırımcı tabanını genişletme konusunda da önemli projelere imza atılırken, vatandaşlara altına dayalı bir yatırım sunulması için çalışma başlatıldı. Bakan Şimşek, vatandaşların güvenilir bir yatırım olarak gördüğü altına ek getiri sunarak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası çalışmalarına hız verildiğinin duyurusunu yaptı.

BES’te cayma oranı tartışılıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde tasarrufu arttıracağı beklentisiyle ’otomatik katılım’da cayma oranının beklentilerin üzerinde olması tartışılırken, cayma oranlarının düşürülmesi için çalışmaların yürütüldüğü açıklanmıştı. Cayma oranları beklentilerin üstünde olsa da, toplam fon tutarının önemli rakama ulaştığının bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Sigortada yeni sisteme geçiliyor

Hükümetin yaptığı çalışmalar arasında sigorta sistemindeki değişiklik yer alıyor. Sisteme göre sigortalar havuzu oluşturulması ve böylece hem vatandaşın hem de sigorta şirketlerinin sorun yaşamaması hedefleniyor. MTM’nin hazırladığı Haziran ayı ekonomi gündeminde; Dolar Kuru 124 bin 860, İhracat 62 bin 686, Vergi 53 bin 213 haberle, listenin ilk üç sırasında yer aldılar.

Haziran ayının da zirve ismi Nihat Zeybekçi

Raporuna göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 9 bin 11 haberle listenin zirvesinde yer aldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal 7 bin 32 haberle ikinci sırada bulunurken, Mehmet Şimşek 5 bin 484 haberle üçüncü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 4 bin 602 haberle dördüncü sırada yer aldılar.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken listenin ilk sırasında

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 2 bin 999 haberle listenin ilk sırasında yer aldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi bin 950 haberle ikinci, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bin 894 haberle üçüncü sırada bulundular. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bin 688 haberle dördüncü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bin 557 haberle beşinci sırada yer aldı.

TOBB, Haziran ayında ilk sırada

TOBB 8 bini 648 haberle listenin bu ay zirve ismiydi. MÜSİAD 6 bin 873 haberle ikinci, KOSGEB 6 bin 532 haberle üçüncü, TİM 6 bin 378 dördüncü olurken, SPK 6 bin 325 haberle beşinci sırada yer aldı.