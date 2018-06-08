MTM, Mayıs ayında yaşanan siyasi gelişmelerin nabzını tuttu

Yapılan incelemeye göre, medyanın gündeminde yaklaşan seçimler ve liderlerin yarışı vardı.

MTM’nin Mayıs ayı boyunca medyada yaptığı araştırmaya göre, gündemden hiç düşmeyen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) en çok konuşulan başlık olurken, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ise listede üst sırada yer alan diğer başlıktı. Cumhurbaşkanı adayları mitingden mitinge koşarken, partiler de seçim beyannamelerini açıkladı. Devlet Bahçeli ise hükümete af çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı adayları meydanlarda

Resmi Gazete’de yayınlanan YSK kararında, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi adaylarının kesin listesi yayımlandı. Adayların belirlenmesiyle birlikte yoğunlaşan seçim gündemine ilişkin medyada yer alan haberlerde de artış yaşandı.

Erken seçim tarihinin yaklaşması ile adaylar miting programlarını yoğunlaştırdı. MTM’nin Etkinlik Takvimi uygulamasından elde edilen bilgiye göre, Mayıs ayı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi 33, İyi Parti 17, Ak Parti ise 12 miting gerçekleştirdi. Yapılan mitinglerde adaylar vaatlerini açıklamalarının yanı sıra girdikleri polemiklerle de gündem oldular. Cumhurbaşkanlığı seçimi, medyada ay boyunca 182 bin 502 haberle yer aldı.

Medyanın ilgisi Cumhur İttifakı’ndaydı

AK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ay boyunca öne çıkan siyasi başlıklar arasında yer aldı. Milletvekili adayları kesin listesinin açıklanması ve Devlet Bahçeli’nin yaptığı genel af çağrısı ile ittifakta görüş ayrılıkları yaşandı. Cumhur İttifakı 28 bin 161 haberle medyada yer bulurken, Millet İttifakı’nın ise 10 bin 806 haberin konusu olduğu belirlendi.

Hükümetin gündeminde af yok

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler’’ hariç olmak üzere, hükümete genel af çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’ye hareketinden önce İstanbul’da yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin, af önerisini değerlendirdi. Erdoğan, "Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan gelen açıklamayla birlikte af çağrısı, 7 bin 821 haberin konusu oldu.