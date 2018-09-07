MTM, siyaset dünyasının Ağustos ayı gündemindeki başlıklarını açıkladı

Yapılan inceleme, Ağustos ayında medyanın gündemini belirleyen ana başlığın terörle mücadele olduğunu ortaya koydu.

MTM, Ağustos ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Siyasetin Ağustos ayı gündeminde terörle mücadele vardı. Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli’de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında 31 bölgenin, 1-15 Eylül tarihlerinde ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği bildirildi. Terörle mücadelenin yanı sıra Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) da gündemin önce çıkan bir diğer başlığı oldu.

Terörle mücadele, Ağustos ayının öne çıkan başlığı oldu

Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı’ndan Milli Savunma Bakanlığı’na atanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey birliklerinin komuta kademesi de yeniden şekillendi. Kara Kuvvetleri’nde 74, Deniz Kuvvetleri’nde 25 ve Hava Kuvvetleri’nde 22 olmak üzere toplam 121 general ve amiralin atanmalarına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Terörle mücadele, Ağustos ayı boyunca medyada 50 bin 44 adet habere yansıdı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı medyada geniş yer buldu

ÖSYM tarafından açıklanan 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 1 milyon 206 bin 811 aday üniversite tercihi yaptı. Buna göre, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 749 bin 144 adaydan 1 milyon 206 bin 811 kişi tercihte bulundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçlarına göre, kontenjanların ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrencilerin arttığına dikkat çekti. YÖK tarafından bu yılın kontenjan tespiti planlamaları doğrultusunda, sanayinin olmadığı kırsal bölgelerde açılan Meslek Yüksekokulu (MYO) programlarında da iyileştirmeler yapıldı. Özellikle üniversite adaylarının merakla takip ettiği YKS haberlerinin Ağustos’ta toplam 22 bin 684’ü bulduğu tespit edildi.

Bedelli askerliğe başvuranların sayısı 470 bini aştı

Ağustos’ta başlayan bedelli askerlik başvurularında son durum açıklandı. Bugüne kadar bedelli askerliğe başvuranların sayısı 470 bini aştı, 120 bin kişi ise ücretini de ödedi. Böylelikle devletin kasasına 1 milyar 800 milyon lira girmiş oldu. Bunun yan ısıra bedelli askerlikte celp sürecinin başlamasıyla yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri yerlere göre yol izni de verileceği ve bu sürenin askerlik süresinden düşeceği öğrenildi. Başvuru içi son tarihin 3 Kasım olarak açıklandığı bedelli askerlik konusu, raporuna göre 16 bin 689 habere yansıdı.

ABD ürünlerine boykot çağrısının yankıları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye karşı ekonomik savaş ilan eden ABD’ye misilleme için boykot çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin, ’’Amerika’nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs, Vestel var’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasına da ’’Sen Türk’sün, sen Türk lirasıyla beraber yoluna yürüyeceksin’’ çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerikan elektronik ürünlerine boykot çağrısı yerli ve yabancı medyada geniş yankı bulurken, boykot çağrısının Ağustos ayında 14 bin 629 haberle konuşulduğu belirlendi.

Malazgirt Zaferi’nin 947’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 947’inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat ve Malazgirt’te gerçekleştirilen Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’na katıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt’i hatırlamak demek kim olduğumuzu hatırlamak demektir. Maziden atiye uzanan bu büyük mirasa çok iyi sahip çıkın. Selçuklu’ya, Osmanlı’ya sahip çıkın, Evlad-ı Fatihan olan Balkanlar’a sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. 15 Temmuz’u asla unutmayın, unutturmayın" açıklamasını yaptı. Medyanın yoğun ilgi gösterdiği kutlama hakkında toplam 13 bin 978 haber yapıldığı belirlendi.

100 günlük eylem planı açıklandı

Hükümetin ’100 Günlük Eylem Planı’ Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan listede gayrimenkul ve inşaat sektörü için de önemli maddeler vardı. Konuyla alakalı medyada 7 bin 41 haber bulunduğu görüldü.

MTM’in araştırmasında, 100 Günlük Eylem Planı’nda öne çıkan maddeler ise şöyle sıralandı:

Kanal İstanbul için taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanması.

5 millet bahçesinin tamamlanması, 6’sı için temelin atılması ve 22’si için projelendirme çalışması yapılması.

Kentsel dönüşüm kapsamında 17 bin konut ve işyerinin yapımı tamamlanması, 16 bini için temeli atılması, 18 bin 750 konut için projelendirme aşamasına geçilmesi.

Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması.

Şehit aileleri, ihtiyaç sahipleri için 60 milyon lira faizsiz konut kredi desteği sağlanması.

Dar gelirli için 15 bin 523 konutun satışı ve 15 bin 506 konutun ihalesinin tamamlanması.

Yapı ruhsatlarında imza sayısının 1’e düşürülmesi.

Tapu kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması.

Taşınmaz Değerleme Sistemi’nin kurulması.

Mülkiyet hakkını koruyan, şeffaf bir imar rejiminin altyapının kurulması.

Kaynak ve zaman tasarrufu için e-haciz sistemine geçilmesi.

Yatırımlar için arsa ihtiyaç analizinin yapılması.

Ekonomiye kazandırmak için 13 bin kilometrekarelik tescil harici alanın belirlenmesi.