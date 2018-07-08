Muaythai Milli Takımı’ndan Avrupa’da büyük başarı

Çekya’nın başkenti Prag’da 29 Haziran-07 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda, Muaythai Milli Takımı tarihi başarılarından birini elde etti. 29 ülkeden 456 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya Milli Takım kafilesi 9’u bayan olmak üzere toplam 32 sporcuyla katıldı. Rakip sporcularla kıyasıya mücadele eden milliler, kazandıkları toplam 21 madalya ile bu akşam saatlerinde Türk Hava Yolları’nın Prag’dan havalanan uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Milli sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.

6’sı altın, toplamda 21 madalya

Genel sıralamada 6 altın, 8 gümüş, 7 bronz madalya kazanan Muaythai Milli Takımı, toplamda 21 madalya ile Avrupa 2’incisi oldu. Genel sıralamada toplam 30 madalya kazanan Rusya ilk sırada yer alırken, 10 madalya kazanan Fransa ise üçüncülük elde etti. Türkiye Muaythaı Milli Takımı ayrıca 2018 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği başarıyla da yılın en iyi çıkış yapan ve madalya alan başarılı takımı ödülünü de aldı.

“Hedefimiz Türk Milli Takımını dünyanın zirvesine taşımak”

Şampiyonada elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, “Avrupa Şampiyonası mükemmeldi. 29 ülke katıldı. Ülkemizi 32 sporcuyla temsil ettik. Toplamda 21 madalyayla ülkemize dönüyoruz. Burada Rusya, Belaruz, Ukrayna, Fransa gibi dünyanın devlerine karşı çok ciddi mücadele ettik. Sonucunda takım halinde Avrupa ikincisi olduk. Bu gurur verici. Türk Milli takımı dünyada ilk 4’ün içerisine şampiyon olarak Türk sporunu pazarlamak istiyoruz. Bunun için önümüzde bir Taylan’da Ağustos ayında Gençler Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz orada Türk Milli takımını dünyanın zirvesine taşımak. Umarım bunu başaracağız” değerlendirmesinde bulundu.

Bir sonraki hedef dünya şampiyonluğu

Büyük Erkeler Elite Kategoride +91 Kilogramda mücadele eden Buğra Tugay Erdoğan, final mücadelesinde Rus rakibi Maksim Sazontze’yi nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Bu başarıyla birlikte Buğra Tugay Erdoğan mücadele ettiği klasmanda, A Klas Ağır Sıklet Büyük Erkekler kategoride şampiyon olma başarısı gösteren ilk sporcu unvanı elde etti.

Avrupa Şampiyonu olarak milli takım kafilesiyle İstanbul’a dönen Erdoğan, Havalimanında yaptığı açıklamada, “Bu şampiyona için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtik. Yıllardır idman yapıyoruz. Sonunda çalışmalarımın karşılığını aldım ve İstiklal Marşımızı Avrupa’da herkese dinlettik. Takım olarak ikinci olduk, onun için ayrıca mutluyum. Gelecek için hedefim öncelikle Avrupa şampiyonluğumu korumak. Muaythai’de dünya şampiyonluğunda kendimi gösterip dünyada İstiklal Marşımızı dinletmek istiyorum” dedi.

Büyük Bayanlar Elite Kategori 67 Kiloda Avrupa ikincisi olarak Türkiye’ye dönen Bediha Taçyıldız ise, “İki maç kazandım. Finalde de maçı kıl payı denecek şekilde kaybettim. Bu bizim için moral bozukluğu değil tam aksine daha güçlü bir şekilde seneye şampiyonaya gideceğiz” şeklinde konuştu.

Büyük Erkeler Elite Kategoride +91 Kg. Buğra Tugay Erdoğan, Büyük Erkeler Competetive kategoride 54 Kg. Hazar Yıldız, 60 Kg. İzzettin Altınsöz, 81 Kg. Remzi Akgül, 86 Kg. Cengaver Talyan Kemik, 91 Kg. Rıfat Kaya Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyaya sahip oldu.

Büyük Erkeler Elite Kategoride; 81 Kg Ali Doğan, 48 Kg. Sefa Kısacık, Büyük Bayanlar Elite Kategori 67 Kg. Bediha Taçyıldız, +75 Kg. Mensure Karadayı, Büyük Erkekler Competitive Kategori; 51 Kg. Mehmet Alkayış, 63,5 Kg. Zafer Şayık, +91 Kg. Hasan Eripek, Üst Genç Erkek Kategori 60 Kg. Mehmet Tecir Avrupa 2’incisi olarak gümüş madalya kazandı.

Büyük Erkeler Elite Kategoride; 51 Kg. Şeyh Şamil Ömer Çalhan, 54 Kg. Mehmet Cihan Çeken, 60 Kg. Yahya Gökalp, Büyük Bayanlar Elite Kategori; 63,5 Kg. Beyzanur Karatepe, 71 Kg. Öznur Caner, Büyük Erkekler Competitive Kategori; 67 Kg. Onur Şeker, 71 Kg. Arif Adil Güler Avrupa 3’üncüsü olarak bronz madalya aldı.