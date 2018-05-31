“Mücahit Başbuğ / Kızıl Elma’nın Kutalmış Çocukları” raflarda

Gazeteci-Yazar Fehmi Çalmuk’un kaleme aldığı yeni kitabı ““Mücahit Başbuğ / Kızıl Elma’nın Kutalmış Çocukları” bilinmeyen bir çok konuya ışık tutuyor.

Kitap içinde dikkat çeken konulardan bazıları,"İ’la-yı Kelimetullah İttifak Protokolüne Nasıl Girdi?”, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Dedi?”, "Milli Görüş’ün Yeni Versiyonu Kızıl Elma”, "Cumhur İttifakı 1991 Yılındaki Kutsal İttifaka Ne Kadar Benziyor?”, Erdoğan’a Sunulan MHP Raporu”, “Tankların Üzerine Çıkarım” Diyen Erdoğan E-Muhtıra’nın Verildiği 27 Nisan 2007 Akşamı “Zilletle Yaşamaktansa, İzzetle Ölürüz!” Dedi”, "AK Parti Kapatma Davasının Nedeni Çözüm Süreci Mi?”, “Mart Tezkeresi Nobel Barış Ödülü Almak Hevesiyle Mi Reddedildi?”, “Necip Fazıl Kısakürek, Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş Tarafından Davet Edildikten Sonra 1977 Yılında MHP’ye Neden Katıldı?” başlıkları altında yer alıyor.