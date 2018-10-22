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Müge Anlı'nın programında 21 yıl önce kaybolan çocuk bulundu

Müge Anlı’nın programında Selam Ailesi’nin 21 yıl önce kaybolan çocukları geri döndü.

Müge Anlı'nın programında Selam Ailesi'nin 21 yıl önce kaybolan çocukları geri döndü.


Hatay İskenderun'da 3 Ekim 1997 tarihinde günü 2,5 yaşındaki Gürsel Selam evinin önünde oynarken çalındı. Oğlunun hasretiyle yanan Selam Ailesi, 2010 yılında Müge Anlı'nın programına çıkarak çocuklarına ait bir iz aradı. Müge Anlı, o günkü yayınında; "Nerelerden, kimler bulunuyor. Oğlunuzun bulunacağına inanın" dedi.


Selam Ailesi, 21 yıldır küçük oğullarının hasretini çekerken, Müge Anlı'nın söz ettiği inanç gerçekleşti. Gürsel, çalındıktan 21 yıl sonra gerçek ailesine ulaşarak; "Ben geldim" dedi.

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