İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müge Anlı'ya gelen telefon şoke etti

Müge Anlı’ya gelen bir ihbar telefonu duyanları şaşkına çevirdi.

Müge Anlı'ya gelen bir ihbar telefonu duyanları şaşkına çevirdi.



Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 21 yıl önce 2,5 yaşındayken Hatay'da evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam'ın kim tarafından ve neden kaçırıldığını öğrenmek için adım adım iz sürüyor.



Müge Anlı'ya gelen bir ihbar telefonu dengeleri alt üst etti. Almanya'dan arayan bir izleyici; “Gürsel'i kaçıran, dedesinin öldürdüğü Osman Koşar'ın akrabası. Osman Koşar'ın akrabası, Gürsel'i gri bir araçla kaçırıp Perihan Efe'ye teslim etti. Hatta çocuğu bana bile vermek istemişlerdi, ben istemedim” şeklinde bir ihbarda bulundu.



Öte yandan Gürsel'i aldıktan sonra başka aileye evlatlık verdiğini söylenen Perihan Efe'nin de fotoğrafı ortaya çıktı. Çok kısa bir sürede sosyal medyada yayılan fotoğrafı gören Gürsel Selam ve ailesi Perihan Efe'yi tanıyanların konuk oldukları Müge Anlı'yı aramasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.