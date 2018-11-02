Müge Anlı'ya gelen telefon şoke etti

Müge Anlı'ya gelen bir ihbar telefonu duyanları şaşkına çevirdi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, 21 yıl önce 2,5 yaşındayken Hatay'da evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam'ın kim tarafından ve neden kaçırıldığını öğrenmek için adım adım iz sürüyor.

Müge Anlı'ya gelen bir ihbar telefonu dengeleri alt üst etti. Almanya'dan arayan bir izleyici; “Gürsel'i kaçıran, dedesinin öldürdüğü Osman Koşar'ın akrabası. Osman Koşar'ın akrabası, Gürsel'i gri bir araçla kaçırıp Perihan Efe'ye teslim etti. Hatta çocuğu bana bile vermek istemişlerdi, ben istemedim” şeklinde bir ihbarda bulundu.

Öte yandan Gürsel'i aldıktan sonra başka aileye evlatlık verdiğini söylenen Perihan Efe'nin de fotoğrafı ortaya çıktı. Çok kısa bir sürede sosyal medyada yayılan fotoğrafı gören Gürsel Selam ve ailesi Perihan Efe'yi tanıyanların konuk oldukları Müge Anlı'yı aramasını istedi.