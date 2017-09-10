Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla Muğla’nın Menteşe İlçesi’ne bağlı kırsal Zeytin Mahallesi’nde çıkan orman yangınında 55’e yakın ev tamamen yanmıştı. Yangın sonrası bölgeye devletin ve hükümetin yardımları sürerken, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de afet sonrası yangın bölgesine giderek yangınzedelerle görüşmüş hem geçmiş olsun dileklerini iletmiş, hem de acil ihtiyaçları konusunda bilgi almıştı. Yanan evleriyle birlikte ahırlarının da yandığını söyleyen vatandaşlar Başkan Demir’den acil olarak hayvanları için yem ve saman talebinde bulunmuşlardı.Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri hayvanlar için ihtiyaç duyulan yemleri kısa sürede temin ederek Zeytin Mahallesi’ne ulaştırdı. Zeytin Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun’a teslim edilen yemler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Muhtar Güngör Uzun, Başkan Mustafa Demir’in kendilerini yangın sonrası hemen ziyaret ederek üzüntülerini paylaşmasından ve verdiği destek sözünü çok hızlı bir şekilde yerine getirmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşlar adına da kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Başkan Mustafa Demir, Zeytin Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun, dernek başkanı ve köylülerle yaptığı görüşmeler neticesinde SİT alanı içinde kalan ve uzun süredir harap durumdaki caminin de onarılmasını istemişlerdi. Başkan Demir, bu caminin projelendirilmesi, röleve ve restorasyon projelerinin kurul tarafından onaylanması ve yeniden ihyası ile ilgili de çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Mustafa Demir, ayrıca yaz aylarında yetersiz hale gelen Zeytin Mahallesi’nin mevcut su sistemini ve su deposunu desteklemek adına artezyen kuyusu taleplerini de mesai arkadaşlarıyla görüştüğünü ve en kısa zamanda çalışmalara başlanacağı müjdesini verdi.