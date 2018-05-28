MYP Lideri Yılmaz; "Sayın Bahçeli tarafından herkesi kucaklayan bir açıklama yapılmış olması son derece önemlidir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından küskünlere yapılan çağrıya ilk cevap eski MHP Genel Başkan adaylarından ve muhaliflerden ilk değişim talebini 2009 MHP Kongresinde dile getiren Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri başarılı iş adamı Ahmet Reyiz Yılmaz’dan geldi. MYP Lideri Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli’nin çok doğru bir adım attığını söyleyerek, "Sayın Bahçeli tarafından herkesi kucaklayan bir açıklama yapılmış olması son derece önemlidir. Kendisi isterse MHP tabanını yeniden toparlayabilir. Bu konu da daha somut adımlar atmasını bekliyorum. Milliyetçiler açısından bir dağınıklık bu süreçte kabul edilemez. Akşener açısından Bahçeli tarafından yapılan tüm açıklamaları destekliyor ve onaylıyorum" dedi.

Koray Aydın’a çok söyledim

İYİ Parti’ye geçen Koray Aydın’ın çok uyardığını söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, " Koray Aydın’a İYİ parti oluşumuna katılmaması konusunda çok uyarıda bulundum. Onun yeri MHP olmalıydı. Bahçeli ona kapıları açık bırakmıştı. Bana göre bu yapılan hareket netice vermeyecektir. Zira orada mevcut yapılanma çok da parlak bir yapılanma değildir. Ayrıca çok sayıda şüpheler vardır. Eğer Bahçeli herkes yuvaya çağrısı yapar ve bu konu da somut adım atarsa iyi partinin mesafe alamayacağını herkes görecektir. Bahçeli’nin açıklamaları devam etmeli. Devlet Bahçeli aday tanıtımında yaptığı çağrının arkasında durup somut adımlar atarsa kendisine destek aratacaktır. Yeter ki bu açıklamalar söz de kalmasın. Zira Bahçeli herkesi toparlayacak potansiyele sahip bir şahsiyettir. Umarım bu kucaklaşma gecikmeden yapılır" dedi.