AK Partiye verdiği destekle bazı kesimlerce eleştirilerin hedefine oturan Devlet Bahçeli’ye desteğini açıklayan Yılmaz, "Devlet Bahçeli memleket bekasını düşünmüştür. Mesele devlet milletse tavır tartışılamaz." dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, bazı kesimlerce eleştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye destek vererek yazılı bir açıklama yaptı. Yılmaz, Bahçeli’nin memleketin bekasını düşündüğünü söyleyerek, "Devlet Bahçeli memleket bekasını düşünmüştür. Mesele devlet milletse tavır tartışılamaz. Devlet Bahçeli’nin aldığı kararlar tartışılabilir fakat içinde bulunduğumuz şartlar açısından Türkiye bir savaşın içindedir. Böyle bir süreçte yıkıcı bir politika yerine yapıcı bir yaklaşımı sergileyen Bahçeli belki de oluşabilecek daha büyük hasarların önüne geçerek siyasi kariyerini de yok saymıştır. Bu mana da toptan reddedici bir yaklaşım ve muhalif anlayış yerine sorgulayıcı bir tavrı doğru buluyorum. Sayın Bahçeli şu ya da bu şekilde bir kaos ve kırılmanın da önüne geçmiştir" dedi. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İktidar da eleştirilemez olamaz fakat eleştiri yapacağız derken eğer ülkeye de bir zarar verilmesi söz konusu oluyorsa burada da yapıcı yolla ilerlemek sorumluluğun gereğidir. Sayın Bahçeli’nin de yapmaya çalıştığı stratejinin bu olduğuna inanmak istiyoruz. Fakat bir taraftan da ülkücü tabanı bu seçimlerden önce bu kongreden önce toparlayacak hamleleri de elden bırakmamalıdır. Benim şahsi kanaatim Devlet Bahçeli’nin gerek üst seviye de gerek tabana vereceği mesajlarla eski gücünü toparlayacak hamleleri derhal atacağı yönündedir. Ülkücüler Bahçeli’den gelecek olumlu her mesaja karşılık verecek yürektedirler "dedi.