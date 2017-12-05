Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 11:38

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Bahçeli’ye destek

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)’nin gerçekleştirdiği 2009 kongresinde genel başkan adaylarından olan ve sonrasında partiden ihraç edilip Muhafazakar Yükseliş Partiyi kuran Ahmet Reyiz Yılmaz’dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye destek geldi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan Bahçeli’ye destek

05 Aralık 2017 11:38

AK Partiye verdiği destekle bazı kesimlerce eleştirilerin hedefine oturan Devlet Bahçeli’ye desteğini açıklayan Yılmaz, "Devlet Bahçeli memleket bekasını düşünmüştür. Mesele devlet milletse tavır tartışılamaz." dedi.


MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, bazı kesimlerce eleştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye destek vererek yazılı bir açıklama yaptı. Yılmaz, Bahçeli’nin memleketin bekasını düşündüğünü söyleyerek, "Devlet Bahçeli memleket bekasını düşünmüştür. Mesele devlet milletse tavır tartışılamaz. Devlet Bahçeli’nin aldığı kararlar tartışılabilir fakat içinde bulunduğumuz şartlar açısından Türkiye bir savaşın içindedir. Böyle bir süreçte yıkıcı bir politika yerine yapıcı bir yaklaşımı sergileyen Bahçeli belki de oluşabilecek daha büyük hasarların önüne geçerek siyasi kariyerini de yok saymıştır. Bu mana da toptan reddedici bir yaklaşım ve muhalif anlayış yerine sorgulayıcı bir tavrı doğru buluyorum. Sayın Bahçeli şu ya da bu şekilde bir kaos ve kırılmanın da önüne geçmiştir" dedi. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İktidar da eleştirilemez olamaz fakat eleştiri yapacağız derken eğer ülkeye de bir zarar verilmesi söz konusu oluyorsa burada da yapıcı yolla ilerlemek sorumluluğun gereğidir. Sayın Bahçeli’nin de yapmaya çalıştığı stratejinin bu olduğuna inanmak istiyoruz. Fakat bir taraftan da ülkücü tabanı bu seçimlerden önce bu kongreden önce toparlayacak hamleleri de elden bırakmamalıdır. Benim şahsi kanaatim Devlet Bahçeli’nin gerek üst seviye de gerek tabana vereceği mesajlarla eski gücünü toparlayacak hamleleri derhal atacağı yönündedir. Ülkücüler Bahçeli’den gelecek olumlu her mesaja karşılık verecek yürektedirler "dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç