Muhafazakar Yükseliş Partisinden Cumhurbaşkanlığı Adaylık Açıklaması

Muhafazakar Yükseliş Parti Genel Başkan Yardımcısı Hukukçu Avukat Burhanettin Aktürk, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "100 bin imza ile adaylık hangi şartlarda ilerleyecek prosedür netleştirilmelidir" dedi

MYP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk,Cumhurbaşkanlığı adaylık prosedürü ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Aktürk, 100 bin imzanın ne zaman toplanacağı ile ilgili açıklamanın yapılması gerektiğini söyleyerek, "100 bin imza ne zaman toplanmaya başlanacak. Noter masrafı alınacak mı alınacaksa bu masrafın alınması diğer adaylarla bu şekilde aday olanlar arasında haksız rekabete sebebiyet olacağı için düzenlemenin şimdiden yapılıp izah edilmesi gerekir. Bunun dışında bir başka husus da bu imzaların toplanması bir süreç alacağı için bu şekilde aday olmayı düşünen adayların diğer adaylardan önce imzaları toplaması için bir ön süre verilmesi gerekir. Bütün bu hususlar Anayasa’da belirtilmediği için uyum süreci denilen bu süreçte halledilmesi gerekirdi. Şu ana kadar bu hususta bir düzenleme yapılmamıştır. Hükümetin bu konuyu derhal tüm hatları ile tertip etmesi gerekmektedir"dedi. Noter ücretinin alınamayacağını da söyleyen MYP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aktürk, "Diğer adaylarla beraber adaylığa hak kazanma şartı olan 100 bin imza bir aday tarından bulunuyorsa bunun bir bedele bağlanması asla anayasal eşitlik ilkesi ile uyuşmayacağı açıktır. Bu durumda bu adaylıkta imzaların noterden istenmesi durumunda herhangi bir bedele bağlanmadan noter masrafı ortadan kaldırılmalıdır.İmza süreci 100 bin kişi içindir. Bu sürecin diğer adaylarla kıyaslandığında diğer adayların süreci tanıtımla geçireceği bir dönemde 100 bin imza ile aday olacak kişinin süreci imza toplamak için kullanacağı açıktır. Bu nedenle 100 bin imza ile aday olacaklara adaylık sürelerinin açıklanmasından önce muhakkak imza toplamaya bağlı bir ön süre verilmesi kaçınılmazıdır. Hükümetin derhal bu konuları uyum süreci adı ile düzeltmesi gerekmektedir"dedi. Parti olarak aday göstereceklerini de söyleyen Aktürk,"Parti olarak 100 bin imza ile aday göstereceğiz.Adaylık ve isimler üzerinde herkes bir şeyler söylüyor. Bu süreç açısından erkendir. Parti olarak bir adayımız olacak. Ama isim konusunda şimdilik bu hakkımızı saklı tutuyoruz. Kesin olan şu ki, sürpriz adaylar halkımızın önüne sunulacaktır. Vatandaşlarımız mevcut adaylara mahkum değildir. Bu manada 100 bin imza ile adaylık konusu hayırlara vesile bir durum olmuştur" dedi.