Muhammed Ali Cankatar, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Aday Adayı

Sancaktepe Belediyesi'nde Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Destek Hizmetleri müdürlüklerinin bağlı bulunduğu başkan yardımcılığı görevini yürüten Muhammed Ali Cankatar, AK Parti'den Ümraniye Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı. Yaklaşık 40 yıldır Ümraniye'de yaşayan Cankatar, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığına resmi başvuru evrakını teslim ettikten sonra neden Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu şu sözlerle ifade etti: " Değerli Hemşehrilerim, İş hayatımda olsun, siyasette, sosyal yaşamda ya da sivil toplum çalışmalarımda olsun, bugüne kadar yaptığım her işte, aldığım her nefeste tek bir şeyi gözettim: 'İnsan' İnsan hayatına dokunmak, olumlu bir katkıda bulunmak, o hayatlarda fark oluşturmaya çalışmak; ‘insana hizmet etmek' temel gayem oldu.Bu anlayışım, hayatım boyunca yolumu aydınlattı ve şükürler olsun ki, Rabbim bana, çeşitli görevler vesilesiyle insanıma, milletime hizmet etmeyi nasip etti.Hayat denen yolculuğu daha anlamlı hale getiren şey; hedeflerin, hayallerin, planların, projelerin her dem yenilenmesi, tazelenmesi. Tıpkı güneşin her sabah yeniden doğması gibi. Bu düşünceden hareketle, şimdi yeni bir heyecan, yeni bir vizyon ile yeni bir hizmet yolculuğuna çıkıyorum.Bugüne kadar kazandığım bilgi, deneyim ve tecrübelerimi, 40 yıla yakın bir süredir yaşadığım, ticari faaliyetlerimi sürdürdüğüm, ihtiyaçları noktasında gerekli ve yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye vakıf olduğuma inandığım ilçem için, ilçemizin tüm insanları için değerlendirmek; Ümraniye'yi yeni fikirler, yeni projelerle geleceğe taşımak için bu kutlu göreve talibim.

İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamette; 2023 hedefi, 2053 ve 2071 vizyonuyla ilçemizi daha da mutlu, daha da müreffeh yarınlara ulaştıracağız. Bunu, patimizin her kademesinde canla başla çalışan dava arkadaşlarım ve ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüle vererek, hep birlikte yapacağız.Allah yâr ve yardımcımız olsun" dedi. AK Parti'den Ümraniye Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan 1976 Sivas Doğumlu Muhammed Ali Cankatar, 2009'dan beri Sancaktepe Belediyesi'nde Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Destek Hizmetleri müdürlüklerinin bağlı bulunduğu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Cankatar, aynı zamanda AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı kurucularındandır.