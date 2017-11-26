Muhammed bebeğin öldüğü asansör faciası kamerada

İstanbul Esenyurt’ta bir sitede dün meydana gelen olayda, Rus uyruklu ailenin en küçük çocuğu olan 9 aylık Muhammed Şayahmetova asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. 9 aylık Muhammedi’in asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Rus uyruklu anne Alfiye Şayahmetova binanın eksi birinci katından, önce Azamat (10) ile Salma’yı (5) yukarı çıkmak için asansöre bindirdiği görülüyor. Daha sonra da 9 aylık oğlu Muhammed’in bulunduğu puseti de asansör kabinine koyduğu görüntülere yansıyor. Bu sırada çocukların bulunduğu asansör aniden hareket ediyor. Yaşanan olay sırasında anne kendini son anda dışarı atarken Muhammed bebek arabasından boşluğa düşüyor.

Görüntülerde son anda asansörden geri çıkan anne Azaman Şayahmetof çaresizce yardım çığlıkları atıyor.