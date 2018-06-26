Muhammed Gönülaçar Ümraniyespor’da

Spor Toto 1. Lig’de 2017-2018 sezonunu 4. sırada bitirerek play-off oynama başarısı gösteren ve yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmet Taşdemir’i takımın başına getiren Ümraniyespor’da transfer çalışmaları sürüyor. İstanbul ekibi, son olarak genç orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonu Şanlıurfaspor’da geçiren ve takımıyla çıktığı 34 maçta 6 gol atma başarısı gösteren 23 yaşındaki oyuncu, Ümraniye Hekimbaşı Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.