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28 Haziran 2017 08:35

Muhammed Lütfi Küçükyıldırım Avrupa üçüncüsü

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Türk sporculardan Muhammed Lütfi Küçükyıldırım, erkekler serbest stil 74 kiloda bronz madalya kazandı.

Muhammed Lütfi Küçükyıldırım Avrupa üçüncüsü

28 Haziran 2017 08:35


Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde yapılan erkekler serbest stil müsabakaları sona erdi. 50, 60, 74 ve 96 kilolarda yapılan müsabakalarda kıran kırana mücadeleler yaşandı.


74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Muhammed Lütfi Küçükyıldırım, üçüncülük maçında karşılaştığı Alman Johann Christoph Steinforth’u sayı tuşuyla (10-0) yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.


50 kiloda Engin Çetin, Ermeni Karen Zurabyan’a, 96 kiloda ise İbrahim Çiftçi, Azerbaycanlı Magomedrasul Gazimagomedov’a yenilerek turnuvayı 5. sırada tamamladı.


Bugün yapılacak erkekler serbest stil müsabakalarında Türkiye’yi, 55 kiloda Ertuğrul Kahveci, 66 kiloda Muhammed Kahraman, 84 kiloda Osman Göçen ve 120 kiloda Onur Alkanoğlu temsil edecek.




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