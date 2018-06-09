Muharrem İnce: "Enis Berberoğlu tutuklu değil rehinedir"

Çıkışta gazetecilere açıklama yapana İnce, "Enis Berberoğlu tutulu değil rehinedir" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Milletvekili Enis Berberoğlu’nu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, "Enis Berberoğlu tutuklu değil rehinedir. Talimat almaktan hoşlanan bir yargı düzeni var. Emir komuta zinciri içerisinde çalışan bir yargı düzeni var.Onun için arkadaşımız tutuklu değil rehinedir. Aynı sözleri söyledi Enis Berberoğlu ile Tuğrul Türkeş. Birisi şu anda milletvekili adayı serbest geziyor. Biri yine milletvekili adayı ama tutuklu. İnşallah sayılı günler kaldı yargı doğru kararları verecektir" diye konuştu.

Enis Berberoğlu’nun değişim rüzgarlarını cezaevinde hissettiğini söyleyen İnce, "1977 seçimlerinde rahmetli Ecevit’in estirdiği bir rüzgar vardı. Sayın Berberoğlu 77’deki rüzgarın benzerinin cezaevinin içine kadar girdiğini, duvarlı delip geçtiğini kendisini söyledi. Bunu hissettiğini, değişim rüzgarını, umutların yeşermesini hapishanenin içinde hissettiğini kendisi söyledi" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce ziyareti sırasında ceza infaz koruma memurlarının da sorunlarını dinlediğini belirtti.