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03 Haziran 2018 12:15

Muharrem İnce eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u ziyaret etti.

Muharrem İnce eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u ziyaret etti

03 Haziran 2018 12:15


CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u Şişli Nişantaşı’ndaki evinde ziyaret etti. Ziyarette İnce, Devlet Arşivlerinden alınmış Yassıada Mahkemeleri’nde yapılan savunmaya ilişkin bir resmi belgenin tıpkı basımını Cindoruk çiftine hediye etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İnce, “Ben çok politik bir çocuktum, çok genç yaşta siyasete ilgi duyan birisiydim. Ben Bülent Ecevitçi, babam da Süleyman Demirelciydi. Bu konuda 14 yaşından itibaren sürekli çelişki ve kontrol içerisindeydik. Ben de bugün rahmetli babamın mensubu olduğu siyasi hareketin duayenlerinden bir büyük ustanın evine ziyarette bulundum. Kendisinin tavsiyelerini dinledik, Türkiye’ye önemli hizmetlerde bulunmuş deneyimli siyasetçiden bilgiler aldık” dedi.



“İlk defa sivil bir darbeyle karşı karşıyayız”


Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ise, “Ecevit benim dostumdu ve ince ruhlu bir adamdı. Ona mensup birisiyle birlikte olmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum. Öyle bir karabetimiz de var. 1960-1971 ve 1980 askeri darbelerini yaşamış bir insanım. Bu darbeler sonucunda tutuklandım. Yassıada’da rahmetlileri savundum. Askeri idarelerle kavga ettim ve başıma gelmedik iş kalmadı. Ne 1960’da ne de diğer darbelerde darbeyi yapan generaller tek başına iktidar olmaya heves etmediler. Hatta parlamenter rejime karşı ihtilal yaptıkları halde parlamentoyu açtılar ve güçlendirdiler. Tek başlarına cumhurbaşkanı olmak ve başkanlık sistemi getirmek gibi bir yola sapmadılar. İlk defa sivil bir darbeyle karşı karşıyayız” dedi.



“Bu bir seçim değil, referandumdur”


Cindoruk, “Bugünkü Cumhurbaşkanımız, tek başına partisinin programında yazılı olmadığı halde bir başkanlık sistemi getiriyor. Tecrübelerimize dayanarak söylüyorum, bu başkanlık sistemi demokratik değildir. Bu bir maceradır, bu Afrika modeli bir başkanlık sistemidir, Habeşistan modelidir. Buna benzer modeller söylediğim yerlerde vardır. O nedenle tutunması zor, Cumhuriyeti savunan, kuran, yaşatan herkesin bu rejime karşı elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor. Sevgili İnce çok önemli bir görev yapıyor. Türk halkının kahramanı oldu, ben onu Macron’a benzetiyorum. Nasıl ki Fransız halkı onu benimsediyse, Türk halkı da İnce’yi benimsedi. Onunla birlikte bir şeyler yapacağız. Cumhurbaşkanından da tecrübeli bir ağabeyi olarak bu sistemden vazgeçmesini rica ediyorum. Ama o belli bir yola girmiştir, o macerayı durdurmak Türk halkına düşüyor. Bu bir seçim değil, referandumdur. Türk halkı bu devleti kuran meclisten vazgeçecek ya da vazgeçmeyecek. Bunun dışındaki tüm izahlar yanlıştır. Allah memleketimizi bu maceradan korusun” dedi.




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