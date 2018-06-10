Muharrem İnce: "Kamyon duvara çarpmak üzere"

Seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Esenyurt’ta halka hitap etti. Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan İnce, seçimden bir gün önce İstanbul’da yapacağı mitinge 2 milyon kişi beklediğini söyledi.

Otobüs üstünde halka hitap eden CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bazen düşünüyorum Erdoğan kapıdaki ekonomik krizi görüyor bu ekonomik krizle ben uğraşmayayım İnce uğraşsın diyor da bilerek bana Türkiye’yi mi teslim ediyor. Merak etmeyin çok sağlam bir ekibim var. Nitelikli ekonomistler var yanımda bir büyük kadro var. Bu gemiyi limana rahatla yanaştıracağız. Seçimden bir gün önce bir büyük İstanbul buluşması yapacağız. 2 milyon insan istiyorum oraya. Bana gariban diyor doğru. Ben garibanların adayıyım. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi dışlamadan Türk, Kürt demeden Alevi Sünni demeden, kadın,erkek demeden, sağcı, solcu demeden, açık baş örtülü demeden 81 milyonu seviyorum” şeklinde konuştu.

“Esenyurt’ta 66 kişilik sınıflar var”

“Esenyurt’ta 66 kişilik sınıflar var” diyen İnce, “Erdoğan 54 doğumlu, doğmadan 4 sene önce ilk okula gitmiş. Şimdi 54 doğumlu ilkokula gittiğinde tek parti varmış 75 kişilik sınıf varmış. Yalandan kim ölmüş. Aylardan Haziran yıl 2018 ve Esenyurt’ta adını vermeyeyim. Okulun adını da veririm sınıfın adını da veririm. Esenyurt’ta 66 kişilik sınıflar var. Bakınız Türkiye’nin neresinde hangi okulunda ne varsa biliyorum merak etmeyin. Ekonomi ekibimiz hazır, dış politika ekibimiz hazır, eğitim ekibimiz hazır, esnaf ekibimiz hazır 66 kişilik sınıf var bunu görmüyor musunuz. Memleketi batırıyorlar. Kamyon duvara çarpmak üzere bu yorgun adamı değiştirmemiz lazım”şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bir kriz ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan İnce, "Emin olun ki bir kriz kapıda bunu yeni taze bir kanlar aşarız. Geleceğe umutla bakacağız. Size huzur vaat ediyorum. Barış vaat ediyorum. Bir milletvekili arkadaşım karton toplayan bir çocuk görmüş. Çocuğa sormuş en büyük hayalin ne demiş. Karton toplayan çocuk, abi demiş ’büyük karton bulmak istiyorum.’ ’Büyük kartonda çok para var’ demiş. Ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. Ayın 23’ünde bütün İstanbul’u bekliyorum” dedi.