Muhtarlar Günü Beykoz'da Kutlandı

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sabahın erken saatlerinde bir araya gelen muhtarlar, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak sonrasında İBB Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıya katıldılar.

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İlçe Müftüsü Ali Efe, kamu birim müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüsnü Hüseyin Kolcu ve muhtarlar, Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Çabuk, Birleşmiş Milletler Göç Ajansı Uluslararası Göç Örgütü adına İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “Temel Mevcudiyet Değerlendirmesi” projesinde görevli Okan Çerez, Shiva Akhlsghi, Özgün Güvenç Ergül, Gözde Zahireci katıldı.

Kaymakam Katırcı: “Muhtarlık en köklü idari yapılarımızdandır”

Kaymakam Ahmet Katırcı, “Muhtarlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Muhtarlık, toplum ve idari yapımızda geçmişi olan en köklü geleneklerimizden bir tanesidir. Köy, mahalle kültürümüz toplumumuzun temel taşıdır. Sn. Cumhurbaşkanımız köylerin kalkınması üzerine muhtarlara büyük önem, değer veriyor. Mahallesinin nabzını siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak tutabilen nadir görevlerdendir muhtarlık. Demokrasinin temel taşlarından biri olmasının yanında insan ihtiyaçlarının görülmesi ve ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi açısından da çok önemli.” şeklinde konuştu.

“Muhtarlık sevgi ve muhabbetle yapılır”

Kahvaltı programında konuşan Başkan Çelikbilek; “Muhtarlarımızın, muhtarlıklarının uzun olmasını diliyorum. Toplumda insanlar farklı farklıdır. Tabi her işin zorluğu vardır. Her türlü insanla sabırla uğraşıp talebini yerine getiriyorsunuz. İnsanları görünce sıkılmıyorsanız işinizi yapmaya devam edin. Eğer karşınızdakini sorun olarak görürseniz bu işi yapmayın. Muhtarlık sevgi ve muhabbetle yapılır. Yüreğinde muhtarlık sevgisi taşıyan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gününüz bereketli olsun.” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Kolcu: “Muhtarlık, tüm kurumlarla köprü vazifesi görmektedir”

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Kolcu ise “Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere hepinize katılımınız için şahsım ve muhtarlarım adına teşekkür ediyorum. Muhtarlar Günü'nün 3. senesi, muhtarlık teşkilatının da 189. yılını kutlamaktayız. Muhtarlık, tüm kurumlarla köprü vazifesi gören demokrasinin mihenk taşıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ayaktayız. Türlü zorluklara rağmen, işini keyifle yapan tüm muhtarlarımızı kutluyorum.” diye konuştu.