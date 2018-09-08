Muhterem Nur: “Filmde Müslüm’ün burnunu büyük yapmışlar”

Burnunu biraz büyük yapmışlar. O kadar büyük burunlu değildi. Normal bir burnu vardı” dedi.

Ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı, bir dönem Türk sinemasının ve sahnelerin yıldızı olan sanatçı Muhterem Nur, Büyükçekmece Belediyesi 2’nci Kitap Günleri’ne katıldı. Nur, hayatını ve Müslüm Gürses ile olan yıllarını kaleme aldığı “Muhterem Nur-Ömrümce Ağladım” kitabını ve Müslüm Gürses’in plaklarını sevenleri için imzaladı.

Muhterem Nur, merhum sanatçı Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ve önümüzdeki aylarda gösterime girecek olan “Müslüm” filmi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Filmde Müslüm Gürses’in burnunun büyük yansıtıldığını ifade eden Nur, “Evet çok güzel oynamış. Ufak tefek hatalar var. Burnunu biraz büyük yapmışlar. O kadar büyük burunlu değildi. Normal bir burnu vardı. Burnunun üzerinde hafif bir kavis vardı, araba kazasından sonra öyle oldu. Çok abartılı yapmışlar, onu da düzeltiyorlar” diye konuştu.

“Çok güzel bir film oldu”

Filmi çok beğendiğini dile getiren Muhterem Nur, “Müslüm ile olan hayatımıza benziyor. Aynen uygulanmış, başarılı bir oyun oynamış. Bu kadarını ummuyordum, çok güzel olmuş. Çok güzel bir film oldu. Oyuncular da çok güçlü. İzledim, inşallah hayırlı olsun” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi 2’nci Kitap Günleri’ne katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Nur, Başkan Dr. Hasan Akgün’e teşekkür etti.