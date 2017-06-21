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21 Haziran 2017 15:03

Mukaddime, MBB Kültür Yayınları’ndan çıktı

İbn Haldun’un Kitabu’l-İber’e giriş olarak yazdığı Mukaddime isimli eseri iki cilt halinde ve modern bir tasarımla, sadeleştirilmiş çevirisiyle Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları tarafından yayınlandı.

Mukaddime, MBB Kültür Yayınları’ndan çıktı

21 Haziran 2017 15:03


Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Kültür Yayınları, İbn Haldun’un yedi bölümden meydana gelen dünya tarihi niteliğindeki Kitabu’l-İber’e giriş olarak yazdığı Mukaddime isimli eserini iki cilt halinde ve modern bir tasarımla, sadeleştirilmiş çevirisiyle yayınladı.


Mukaddime, insanı ve insanın kendi eliyle gerçekleştirdiği her şeyi açıklama amacını taşıyan, İbn Haldun’un “ümran ilmi” adını verdiği karmaşık bir teori, varlıkla irtibatını kopararak açmaza düşmüş olan o dönemdeki İslâm toplumunun bu irtibatı yeniden sağlamasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir toplum metafiziğidir. Bir İslam ansiklopedisi olarak da görülen bu eser iktisadi, içtimai, beşeri, idari ve tarihi meselelere değiniyor.


Mukaddime’nin tercümesini üstlenen Halil Kendir, hem eserin orjinalliğini korumaya, hem de günümüz okuyucusunun zorlanmadan okuyabileceği bir çeviri olmasına özen göstermiş olması eserin değerini daha da arttırmıştır. Kendir eserle ilgili düşüncelerini, “İlim dalları, müstakil birer disiplin olarak ortaya çıkmadan önce, konuları farklı ilim dallarının içinde dağınık ve belirsiz olarak bulunur, sonra zamanla bu konular bir araya getirilerek netleşir ve bağımsız birer branş olarak ortaya çıkar. Ancak İbn Haldun, Mukaddime isimli eserinde, bu doğal sürecin dışında sanki vahiy alıyormuşçasına, toplumsal bilimlere ilişkin yepyeni fikirleri dört başı mamur denilecek bir şekilde ortaya koymuştur” sözleriyle ifade etti.




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