Mülteci-Türk girişimciler iftarda buluşacak

Habitat Derneği’nin, Suriyelilerin Türkiye ekonomisine artı değer katmaları için Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile birlikte hayata geçirdiği İMECE Programı kapsamında, bir iftar yemeği düzenleyecek. Dernek açıklamasına göre 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde gerçekleşecek iftar yemeği, ülkemizde yaşayan mülteci girişimciler ile Türk girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncularını bir araya getirecek. Dünya konjonktürünün en önemli konularından biri olan mültecilerle ilgili pek çok çalışmada yer aldıklarını belirten Habitat Derneği Genel Koordinatörü ve İMECE Programı Direktörü Başak Saral, Ramazan olması vesilesiyle bu özel günde birliktelik vurgusuna bir iftar yemeği ile dikkat çekmek istediklerini kaydetti

“Bugünün değil her günün gündemi”

Türkiye gündemini meşgul eden konulardan biri olan mülteci konusuna seyirci kalınmaması gerektiğini belirten Başak Saral, “Habitat Derneği olarak bugüne kadar mültecilerle ilgili birçok çalışmada yer aldık. Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada hemen hemen her ülkede var olan ve sıklıkla tartışılan bu konu için çalışmalarımıza İMECE Programı ile devam ediyoruz. Amacımız çözüm üretmek ve konuya seyirci kalmamak. Bu kapsamda, ekonomimize katkı sağlamak isteyen girişimci mültecileri, Ramazan ayı ve 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü olması vesilesiyle Türk girişimcilik ekosisteminin önemli oyuncuları ile iftar yemeğinde bir araya getireceğiz” ifadelerini kullandı.