Mumyalı müze canlandı!

Mumyaladığı yüzlerce deniz canlısını, dünyada bir ilke imza atarak kurduğu müzede sergileyen Balıkçı Kenan Balcı, 3 ay önce yakalanan devasa büyüklükteki vatozların da mumyalama işlemini tamamladı. Ramazan’ın son gününde mumya vatozları basın mensuplarının da katıldığı törenle müzeye dâhil eden İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, bünyesinde bin 500’den fazla deniz canlısı mumyasının bulunduğu müzenin herkese ücretsiz olarak hizmet verdiğini hatırlatarak, deniz canlıları müzesini gezmeye davet etti.

Her türlü kümes hayvanı var

Dünyada bir ilki gerçekleştiren Balıkçı Kenan’ın kurduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne bir taraftan; devasa büyüklükte 14 vatoz balığı dâhil edilirken, bu sıralar müzenin dış ortamına da küçük canlılar ev sahipliği yapıyor. Kimi vatandaşın evinde beslemekte güçlük çektiği kaplumbağaları, kimi vatandaşın ise evine aldığı tavşanları beslemekte güçlük çekmesi üzerine bu küçük canlılara da Balıkçı Kenan Balcı kapılarını açtı. Vatandaşın getirdiği kaplumbağalar için mini havuzlar yapılırken, tavşan, tavus kuşu, ördek, kaz, bıldırcın, tavuk ve keklik gibi küçük misafirler için de kümesler oluşturuldu.

Ailelerin uğrak mekânı oldu

İçerisinde bulunan mumyalanmış deniz canlılarıyla görenleri hayretler içinde bırakan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yeni çevresiyle de ziyaretçilerine unutulmayacak keyifli anlar yaşatıyor. Evde bakmayı planlayıp aldıkları fakat bakımında güçlük yaşadıkları kümes hayvanlarını Balıkçı Kenan’ın Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ne getiren vatandaşlar sahibi oldukları hayvanları da sık sık gelip ziyaret edebiliyor. Müzeyi ziyaret eden vatandaşların arasında gezinen minik hayvanlar renkli görüntü sergilerken, çocukların tavşanların peşinden koşturması ise ailelere keyifli anlar yaşatıyor. Balıkçı Kenan’ın bayramda da tam gün halka açık olacağını söylediği deniz canlıları müzesine özellikle çocuklu aileler büyük ilgi gösteriyor.

Hayvanların sığınma yeri gibi

Bu arada evde beslemeyi planlayarak sahiplendikleri hayvanları, bakımında güçlük yaşamaları üzerine Balıkçı Kenan’a getiren vatandaşlar, Balıkçı Kenan Balcı’nın hayvanları geri çevirmeyerek bakımını üstlenmesinden dolayı kendisine teşekkür ettiler. Kurduğu müzenin bahçesinde hayvanlar için alan oluşturan Balıkçı Kenan Balcı ise, bu uygulamanın müzenin çehresini değiştirdiğini belirterek, “Yaşam Vadisi tesislerimizdeki Türkiye Deniz Canlıları müzesinin çevresi adeta hayvan sığınma bakım evine dönüştü. Tavşandan ördeğe, keklikten tavus kuşuna ve su kaplumbağalarına kadar çok sayıda canlı türü bulunuyor. Buraya gelen çocuklarımızın yaşadığı mutluluk bize inanılmaz keyif veriyor. Herkes ne zaman isterse müzemizi ücretsiz olarak ziyaret edebilir. Kapılarımız herkese açık” dedi.