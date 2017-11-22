Münip Utandı icrasıyla hayran bıraktı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan sanatçı Münip Utandı, Küçükçekmecelilere unutulmaz bir sanat müziği akşamı yaşattı. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşan Münip Utandı, hicaz makamından seslendirdiği eserlerle katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Müzikseverler de eşlik etti

Beğenilen icrası ve tarzıyla konserinde sanat müziğinin sevilen eserlerine yer veren sanatçı, “Veda Busesi, Ben Sana Dayanamam, Fikrimin İnce Gülü” şarkılarını izleyenlerle birlikte söyledi.

Sanatçıya konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Nurettin Çevik, günün anısına çiçek takdim etti.