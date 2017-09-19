Murat Ak: "Aldığımız madalyalar bizim için ümit verici"

Önümüzde Dünya Şampiyonası var. İnşallah orada da madalya bekliyoruz" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Asbaşkanı Murat Ak, Slovenya’nın Maribor kentinde yapılan Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nı değerlendirdi. Şampiyonada alınan madalyaların gelecek için ümit verici olduğunu söyleyen Ak, "1-2 tane daha madalya almamız gerekiyordu. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Orada da inşallah madalya bekliyoruz. Bu kadrodan bir iki sporcunun Dünya Şampiyonası’na gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Hedef olimpiyatlar"

Ak, altyapı olarak çok iyi bir konumda olduklarını vurgulayarak, "Geçmişten gelen ön çalışmalar Sezer başkanla devam ediyor. Çalışmalarımızı daha üst seviyeye çıkararak olimpiyat hazırlıklarına başladık. 2018’den sonra olimpiyat kota müsabakaları başlayacak, tüm planlarımızı ona göre yapıyoruz. Olimpiyatlara ülkemiz adına daha çok sporcuyla katılabilmek için çalışmalarımıza başladık. İnşallah olimpiyatlara çok yüksek sayıda katılıp madalya hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Gençlerden çok iyi bir kadro geliyor"

Ülkemizde judoda yeterli sayıda sporcu olup olmadığının sorulması üzerine Ak, "İllerde yeterli sayıda var ama eksik olduğumuz kilolarımız var. illerde antrenörlerimiz çalışmalarına başladı. Bakanlığımızın tohum projesi var. Buradaki sporcularımız yatılı kalıyor ve maaş alıyor. Onları olimpiyatlara aday sporcu olarak yetiştiriyoruz. 2020’ye yetişen belki bir iki sporcu olur ama 2024 olimpiyatlarına daha çok katılım olacak. Bayanlarımız ülkemize göre daha hırçın ve daha yatkın bu spora. Erkeklerde de kaliteli sporcularımız var. Onların içinde de çok kaliteli sporcular çıkacak, çok ümitliyim. Kızlarda başarı daha kolay, erkeklerde zor. Çünkü dünyada ve Avrupa’da katılım çok ve çok kaliteli sporcular var. Gençlerden çok iyi bir kadro geliyor" cevabını verdi.

Ayaz: "Verilen imkanlar çok iyi"

Kadın Milli Takım Antrenörü Oktay Ayaz, Avrupa Şampiyonası’na maksimum sayıda sporcu ile katıldıklarını ifade ederek, "Kadroda ümitlerde madalya alan sporcular da vardı. Burada madalya almalarına çok sevindik. Ama kaçan 3 madalyamız daha olduğunu düşünüyorum. Netice olarak Avrupa Şampiyonası iyi geçti. Ancak bazı sporcularımız 2-3 yıl daha bu şampiyonaya katılacak. Burada tecrübe kazanarak önümüzdeki Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonaları’nda da madalya kazanacaklarını düşünüyorum. Gelecek ay Gençler Dünya Şampiyonası var ve orada da madalya hedefliyoruz. Ne kadar maç ve turnuvaya katılırsak sporcularımız tecrübe kazanıyor. Şubat ayından bugüne 7 kamp yaptık, bir sıkıntımız yok. Verilen imkanlar çok iyi. Hem bakanlığımız hem de federasyonumuzun destekleri üst düzeyde" değerlendirmesini yaptı.

Ayaz, "Olimpiyatlar tarihine bakıldığında 80-85 bayan sporcuyla katılmışız. Sadece Londra’ya bakıldığında 65 sporcuyla katılmışız. Bu da bayan sporunun geliştiğini ve desteklendiğini gösteriyor. 81 ilimizde judonun yaygınlaştığını görüyoruz. 2020-2024 yılı için çok iyi bir kadro oluştuğunu düşünüyorum. 2020 olimpiyatlarına tüm kilolarda olmasa da birçok kiloda katılacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kübranur Esir: "Hedefim Dünya Şampiyonası"

Şampiyonada bronz madalya kazanan sporculardan Kübranur Esir, "Buraya gelirken hedefim madalya almak ve şampiyon olmaktı ama bronz madalya kazandım. Benim adıma iyi geçen bir şampiyonaydı. Hedefim Dünya Şampiyonası. İnşallah kadroya girer ve orada da madalya kazanırım. Tabii ki her sporcunun hedefi olimpiyatlar. 2018 yılında kota müsabakaları başlayacak çok yoğun bir dönem olacak ama ülkem için 2020 olimpiyatlarına gitmeyi çok istiyorum. Rize Çaykur Kulübü sporcusuyum ama 4 yıldır Trabzon’da hazırlık merkezinde çalışıyorum. Burada hazırlıklarımız çok iyi geçiyor. Devletimizin ve federasyonun sunduğu imkanlar çok iyi. Bizim sporcular olarak bu hizmetlerin karşısında uluslararası müsabakalarda alacağımız başarılarla cevap vermek olmalı. Ailem bana çok destek oluyor. Hep yanımdalar" dedi.

Hasan Yılmaz: "Tüm imkanlar altyapılara yönlendirilmiş durumda"

Erkek Milli Takım Antrenörü Hasan Yılmaz ise, normalde şampiyonaya takım halinde katılacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ama 4 sporcumuzdan biri sakattı ve diğerlerinin sorunları vardı. Beklediğimiz tam kadro olmadı. Burada favori olarak beklediğimiz Uğurcan Zehir ve Cengizhan Dönmez Avrupa Şampiyonaları’nda final yapmıştı. Onlardan çok ümitliydik ama şanssız maçlar yaptılar. Takımımız tamamen genç ve iki yıl daha gençlerde Avrupa ve dünyada mücadele edecekler. Genç ve büyük erkekler 9 aydır birlikte kamplardalar. Ülkelerle ikili kamlarımız oluyor ama daha çok olmalı. Çocuklarımızın okulları çok büyük engel oluyor ama yardımcı olamaya çalışıyoruz. Kısa vadede okul engel değil ama uzun vadede biraz sorun oluyor. 81 ilde spor yapılıyor ve çok iyi bir altyapı var. 2024 yılına çok iyi yansıyacağını düşünüyorum. Federasyonumuz tüm imkanlarını üst yapıdan daha çok altyapılara yönlendirmiş durumda."