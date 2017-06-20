Murat Boz “Sur Yapı Marka AVM”de konser verecek

Bursa’nın gelişen ilçesi Nilüfer’de bulunan Alışveriş Merkezi, şimdi de açılış etkinlikleri çerçevesinde Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz’u ağırlamaya hazırlanıyor. Boz, 03 Temmuz Pazartesi akşamı, Sur Yapı Marka AVM’de sevenlerine unutamayacakları bir konser verecek.

Sur Yapı Marka AVM, Bursa’nın değişen yüzü Nilüfer’de yepyeni bir alışveriş ve cazibe merkezi olarak inşa edildi. 01 Haziran 2017 tarihinde kapılarını açan Sur Yapı Marka AVM, açılış etkinlikleri çerçevesinde, başarılı sahne performansı, duygusal ve hareketli şarkılarıyla adından söz ettiren Murat Boz’u hayranlarıyla buluşturacak.

Sanatçı, 03 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00’da, Sur Yapı Marka AVM önünde sevenleriyle buluşup hem Janti albümünde yer alan hem de hafızalarda yer eden şarkılarını seslendirecek. Murat Boz hayranları sanatçının sahne performanslarıyla da unutulmaz anlar yaşayacak.

Sur Yapı Marka AVM Bursa’nın vazgeçilmezi olacak

Sur Yapı Marka Rezidans ve AVM, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde paha biçilmez bir lokasyonda yer alıyor. Sur Yapı ve Ekart Gayrimenkul ortaklığı ile hayata geçirilen ve Ece Türkiye tarafından yönetilen Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi, “Size Her Şeyin Marka’sı Yakışır” mottosuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

75.000 metre kare kiralanabilir alan ve 250 mağazanın yer aldığı Sur Yapı Marka AVM, kafe ve restoranları, terasları, yeme-içme alanı, otoparkı, çocuklar için büyük bir eğlence ve oyun alanı, 9 salonlu sineması ve fitness merkezi ile ziyaretçilerine hizmet sunuyor.