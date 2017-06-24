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24 Haziran 2017 12:03

Musa Aydın’dan bayram tebriği

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm İslam alemi için bir tebrik mesajı yayınladı.

Musa Aydın’dan bayram tebriği

24 Haziran 2017 12:03


Ramazan bayramlarının sevinç, mutluluk, tanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirten Başkan Aydın’ın mesajında yer alan ifadeleri şu şekilde:


“Bayramın tüm İslam coğrafyalarında ki acıların son bulmasına vesile olmasını temenni ederim. Mübarek Ramazan ayını uğurlamış olmanın hüznünü yaşarken bayrama erişmenin sevincini, manevi hazzını, gönül huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan bayramı; sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirir, küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldırır. Bizler her zaman için kan ve gözyaşı son bulsun, baskı ve tahakküm bitsin diye dua ediyoruz. Bazı İslam coğrafyalarında yaşanan dramlar gönlümüzü burksa da, ağzımızın tadını kaçırsa da yaşanacak olan bayramın tüm acıların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor, huzur dolu, sağlık ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini Allah’tan temenni ediyorum."




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